Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách, výstraha platí pre 11 okresov

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre jedenásť okresov v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji pred silným vetrom na horách. Uvádza to na svojej oficiálnej stránke.Výstraha trvá do obeda 12:00, následne od 22:00 do 3:00 nasledujúceho dňa. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Predstavuje tak potencionálne nebezpečenstvo napríklad pre pešiu turistiku a horolezectvo.