Niektorí Slováci odpracujú týždenne viac ako 60 hodín, trendom je homeoffice aj desk sharing

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Väčšina zamestnaných Slovákov strávi v práci týždenne vyše 40 hodín. Upozorňuje na to analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu z roku 2018 odpracoval zamestnaný Slovák každý týždeň v priemere 40 hodín."Odpracovaný čas v rozpätí 40 až 44 hodín sa týka 61 % zamestnaných Slovákov. Týždenný pracovný čas 45 až 49 hodín je realitou u ďalších 4,8 %, 50 až 54 hodín až u 7 % zamestnaných Slovákov," uviedla analytička v tlačovej správe.Ďalšie dve percentá zamestnancov na Slovensku podľa nej každý týždeň odpracujú vyše 60 hodín. Pracovný týždeň s počtom 35 až 39 hodín sa týka 18,7 % zamestnaných Slovákov. Iba necelých päť percent zamestnancov pracuje každý týždeň menej ako 30 hodín.V roku 2018 pracovalo na skrátený úväzok 4,9 % zamestnaných Slovákov. Tzv. part-time je častejší u žien (s podielom 7,0 %) ako u mužov (3,2 %)."Podľa údajov Eurostatu sú najčastejšími dôvodmi kratšieho pracovného času starostlivosť o deti alebo o starších či chorých, rodinné či osobné dôvody, choroba alebo zdravotné znevýhodnenie, neschopnosť nájsť si prácu na plný úväzok, ale aj vzdelávanie či odborná prax," tvrdí Sadovská.Skrátený úväzok sa na Slovensku uplatňuje v oveľa menšej miere ako v iných krajinách EÚ. V 27-člennej únii sa „part-time“ týka vyše 18 % zamestnaných. Najvyšší podiel evidujú v Holandsku, kde na čiastočný úväzok pracuje polovica zo zamestnaných obyvateľov.Približne štvrtinový podiel zamestnancov ale evidujú aj v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Dánsku a Švédsku. Naopak, pracovať na čiastočný úväzok je raritou v prípade Bulharska s podielom takto pracujúcich menším ako dve percentá.Stále populárnejším trendom, ktorý sa pomaly udomácňuje aj na Slovensku, je podľa analytičky práca z domu, teda tzv. „homeoffice“. "Ten, pochopiteľne, nie je pre každého a závisí nielen od ochoty firmy poskytnúť zamestnancovi takýto benefit, ale aj od odvetvia v ktorom firma pôsobí. Pracovať na farme, stavať budovy či vyrábať automobily z „obývačky“ je v súčasnosti nepredstaviteľné," povedala analytička WOOD & Company.V súčasnosti podľa údajov Eurostatu pracuje prevažne alebo aspoň niekedy „z domu“ iba 9 % zamestnaných Slovákov. V EÚ takto pracuje pritom 13,5 % zamestnaných.Zavádzanie flexibilného pracovného času, kratších úväzkov, možnosti pracovať z domu, no taktiež i práca v teréne sú podľa analytičky dôvodmi, prečo firmy efektívnejšie uvažujú aj o obsadenosti miest na pracoviskách. Jedným z najmodernejších opatrení, ktoré spoločnosti začínajú realizovať už aj na Slovensku, je tzv. desk sharing."Zamestnanec v takomto prípade nemá pridelené konkrétne pracovné miesto. Ak príde do kancelárie, môže využiť ktorýkoľvek voľný pracovný stôl," tvrdí Sadovská. Jedno miesto za stolom tak môže zdieľať počas týždňa mamička pracujúca na čiastočný úväzok či pracovník obchodného oddelenia, ktorý často pracuje v teréne.WOOD & Company je investičná skupina, ktorá sa zameriava na poskytovanie transakčného poradenstva, poradenstva v oblasti korporátnych financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív.Spoločnosť bola založená v roku 1991 a má kancelárie v šiestich európskych mestách vrátane centrály v Prahe či oddelenia investičného bankovníctva v Bratislave. WOOD & Company je členom niekoľkých významných búrz vo svete a zároveň najväčším obchodníkom na Pražskej burze cenných papierov.