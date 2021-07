Meteorológovia varujú pred silnými búrkami, povodne hrozia v Bratislave i na juhovýchode Slovenska

aktualizované 19. júla 11:19



19.7.2021 (Webnoviny.sk) -Meteorológovia varujú pred povodňami v Bratislavskom kraji a prívalovými povodňami na východe krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke.Prvý studeň varovania pred povodňami platí v okrese Bratislava, kde môže v priebehu dneška dochádzať k stúpaniu hladiny rieky Dunaj. Výstraha potrvá až do polnoci.Na východe Slovenska platí prvý stupeň pred prívalovými povodňami v okresoch Sobrance, Michalovce, Trebišov (bez Roňavy), Trebišov – Roňava, Košice, Košice okolie – Hornád, Košice okolie – Bodva a Prešov. Výstrahy v týchto okresoch potrvajú do 18. hodiny.Na väčšine územia juhovýchodného Slovenska v pondelok platí aj varovanie pred búrkami prvého stupňa. Týka sa to okresov Snina, Humenné, Vranov nad Topľov, Michalovce, Sobrance, Košice, Gelnica, Rožňava a Revúca.Ďalej okresy Brezno, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Krupina, Žarnovica a Levice.