Merkelová navštívila záplavami zničenú obec, prisľúbila finančnú pomoc i boj proti klimatickej zmene

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas svojej nedeľnej návštevy obce zničenej záplavami prisľúbila finančnú pomoc a zopakovala orientáciu na boj proti klimatickej zmene.Politička navštívila obec Schuld v čase, keď počet obetí záplav v západnej Európe presiahol 180 a to, čo videla, označila za „surreálne a strašidelné“.V obci Schuld pri rieke Ahr na západe Nemecka v stredu v noci rýchlo stúpajúca voda poškodila alebo zničila množstvo budov. Starosta síce tvrdí, že tam nikto nezahynul ani sa nezranil, no mnohé ďalšie miesta také šťastie nemali.Okres Ahrweiler, do ktorého patrí aj Schuld, registruje 112 mŕtvych a úrady sa obávajú, že toto číslo ešte porastie, keďže množstvo ľudí je naďalej nezvestných.V susednej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko evidujú 46 obetí, vrátane štyroch hasičov, a Belgicko potvrdilo 31 mŕtvych.„Je to šokujúce - skoro by som povedala, že nemecký jazyk sotva má slová na opísanie spôsobených škôd,“ vyjadrila sa kancelárka počas tlačovej konferencie v susednom meste. Úrady podľa nej budú „krok za krokom pracovať na tom, aby dali v tomto nádhernom regióne svet znovu do poriadku“ a jej kabinet v stredu schváli okamžitý a tiež strednodobý program finančnej pomoci.Minister financií Olaf Scholz pre Bild am Sonntag povedal, že okamžite bude potrebných viac ako 300 miliónov eur a úrady podľa neho musia vytvoriť aj dlhodobejší program prestavby, ktorý si podľa predchádzajúcich skúseností so záplavami vyžiada miliardy eur.„Nemecko je, našťastie, krajina, ktorá to dokáže finančne zvládnuť,“ poznamenala Merkelová „Nemecko je silná krajina a my sa tejto sile prírody postavíme z krátkodobého, strednodobého i dlhodobého hľadiska, prostredníctvom politiky, ktorá viac berie ohľad na prírodu a klímu, ako v posledných rokoch. To bude tiež nevyhnutné,“Klimatickí vedci konštatujú, že medzi extrémnym počasím a globálnym otepľovaním je nepochybné prepojenie a preto je nesmierne dôležité bojovať proti klimatickej zmene.I keď v najhoršie zasiahnutých oblastiach Nemecka, Belgicka a Holandska už prestalo pršať, búrky a lejaky pretrvávajú v ďalších regiónoch západnej a strednej Európy. V sobotu v noci boli záplavy na česko-nemeckej hranici, v juhovýchodnom cípe Nemecka, a tiež za hranicou v Rakúsku.V oblasti nemeckého Berchtesgadenu museli evakuovať asi 130 ľudí a jedna osoba zahynula. Pozastavili aj železničnú premávku do Berchtesgadenu.V tejto oblasti sa nachádza aj významná sánkarská, bobová a skeletonová dráha Königssee, ktorú rozbúrená voda vážne poškodila.Prívalová povodeň zasiahla v sobotu rakúske mesto Hallein, odkiaľ nehlásia obete, a ďalej na západe zasiahli záplavy aj Kufstein. Prudké dažde a búrky spôsobili škody vo viacerých častiach Rakúska.