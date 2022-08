Meteorológovia varujú pred vysokými teplotami na takmer celom Slovensku, platia aj výstrahy pred búrkami

Platia výstrahy

Výstrahy pred búrkami

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vysokými teplotami i búrkami. Meteorológovia varujú v pred piatkovými vysokými teplotami, ktoré zasiahnu takmer celé územie Slovenska s výnimkou niekoľkých okresov na severe územia. Vo viacerých okresoch Nitrianskeho a Banskobystrického krajaTeploty tu môžu dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Ide o okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota. V sobotu by sa vysoké teploty mali vyskytovať už len na juhovýchode Slovenska. SHMÚ to uvádza na svojej webovej stránke.Výstrahy druhého a prvého stupňa platia na veľkej časti ostatného územia s výnimkou okresu Popradského okresu.vydali meteorológovia pre okresy, kde môže teplota vystúpiť na 35 až 37 °C.platí pre viaceré okresy v Žilinskom, Prešovskom, Trenčianskom kraji, ale aj pre okresy Brezno, Gelnica a Spišská Nová Ves.Najvyššie denné teploty môžu dosiahnuť hodnotu 33 až 34 °C. V sobotu je vydanápre okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde by teploty mohli stúpnuť až na 35 °C. Pre niekoľko ďalších okresov na východe Slovenska platí v sobotu výstraha prvého stupňa, a teda teploty tu môžu dosahovať hodnoty 33 až 34 °C.V piatok aj v sobotu tiež platiaa to na západnom i strednom Slovensku. Pri búrkach očakávajú silnejší vietor, prudké lejaky, prípadne i krúpy.