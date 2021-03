Meteorológovia vydali pre severné okresy Slovenska výstrahy 1. stupňa pred silným vetrom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pred silným vetrom v severných okresoch Slovenska. SHMÚ to uviedol na svojom webe. Silný vietor sa môže vyskytovať na horách aj v nižšie položených oblastiach.Výstrahy pred silným vetrom na horách platia pre okresy Žilina, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Rýchlosť vetra v oblastiach nad pásmom lesa môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu (110 až 135 kilometrov za hodinu). Výstraha platí do nedele 14. marca do 5:00.Výstrahy pre silný vietor v nižšie položených oblastiach pod pásmom lesa platia pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. V nárazoch môže fúkať silný vietor s rýchlosťou 18 až 21 metrov za sekundu (65 až 75 kilometrov za hodinu). Výstraha platí do dnes do 23:00.