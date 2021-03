Rodina zosnulého Georgea Floyda dostane od mesta Minneapolis odškodné 27 miliónov dolárov

Svetové protesty

Argumenty rodiny

Floydova rodina vo svojej žalobe argumentovala, že je mesto nedbanlivé pri výcviku policajtov, pokiaľ ide o zadržovacie techniky, a tiež neprepúšťa policajtov so zlou povesťou.

Proces s Chauvinom

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americké mesto Minneapolis vyplatí rodine zosnulého Afroameričana Georgea Floyda , ktorý zomrel pri zásahu polície, 27 miliónov dolárov. Suma predstavuje urovnanie civilnej žaloby, ktorú rodina podala na mesto v júni 2020.Minneapoliská mestská rada danú sumu schválila jednohlasne. Je to najväčšie predsúdne urovnanie v histórii štátu Minnesota, informuje spravodajský portál BBC.George Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu biely policajt Derek Chauvin takmer deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Štyria policajti zakročili proti mužovi pre údajné použitie falošnej bankovky v obchode.Incident zachytený na videu sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach a Floydova smrť vyvolala po celom svete protesty proti policajnému násiliu a rasizmu.Chauvin bol členom minneapoliskej polície 19 rokov a boli na neho podané desiatky sťažností. Po nátlaku verejnosti ho spolu so spomenutými kolegami prepustili z policajných radov.Urovnanie prišlo na konci prvého týždňa súdneho procesu so Chauvinom. Proces sa začal výberom poroty, z ktorej 12 členov dosiaľ vybrali šesť. Prvé argumenty by mali odznieť 29. marca.Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia. Ak by ho uznali vinným vo všetkých bodoch obžaloby, mohol by čeliť až 65 rokom väzenia.Ďalší traja policajti, ktorí boli na mieste - Tou Thao, Thomas Lane and J. Kueng - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.(1 EUR = 1,1933 USD)