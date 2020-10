Meteorológovia vydali výstrahu, v nasledujúcich dňoch sa pripravte na intenzívny dážď

11.10.2020 - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred intenzívnym dažďom, ktorá bude trvať od pondelkovej 02:00 hodiny do utorkovej 15:00 hodiny.V okrese Poprad sa očakáva výskyt zrážok s úhrnom 60 až 100 milimetrov. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.„Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v tejto ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ dodali meteorológovia.

Do stredy 14.10. na väčšine územia 20 až 75, výnimočne až okolo 100 mm zrážok

Na studenom fronte, ktorý sa bude vlniť v rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím, Balkánom, našou oblasťou, Pobaltím a Škandináviou, očakávame do stredy rána vysoké úhrny zrážok na väčšine nášho územia.

Stred samostatnej tlakovej níže sa postupne do stredy rána presunie z centrálneho Stredomoria, cez Balkán, Karpaty až nad Poľsko.

Najnovší výstup modelu Aladin predpokladá, že do stredy spadne celkovo zväčša 20 až 70 mm, ojedinele - najmä v južnej polovici západného Slovenska - až do 90 a výnimočne až okolo 100 mm zrážok. Ojedinele naprší aj menej ako 15 mm, a to predovšetkým na východe. V uvedenom úhrne sú zahrnuté aj zrážky za dnes od 06 UTC, ktoré však tvoria len zanedbateľné percento celkového úhrnu.