Veľká Británia sprísni opatrenia proti COVID-19, podľa odborníka je v hre aj uzavretie celej krajiny

Johnson oznámi nové opatrenia

Situácia z jari sa už nemôže opakovať

11.10.2020 - Opätovné plošné uzavretie celej krajiny v boji s pandémiou koronavírusu vo Veľkej Británii stále nemožno vylúčiť. Je ale nevyhnutné spraviť všetko preto, aby sa tento scenár nenaplnil. Vyhlásil to v nedeľu profesor Peter Horby, ktorý patrí medzi hlavných medicínskych poradcov britskej vlády.Premiér Boris Johnson má v pondelok podľa očakávaní oznámiť sprísnené opatrenia. Vo vyhlásení pred poslancami parlamentu podľa medializovaných informácií načrtne plán, na základe ktorého sa každý región v závislosti od počtu nových prípadov nákazy zaradí do jednej z troch rizikových skupín.Hlavnou úlohou je chrániť verejné zdravotníctvo a zabrániť opakovaniu situácie z jari, kedy nemocnice počas uzavretia krajiny neposkytovali bežnú zdravotnú starostlivosť, uviedol Horby.„Naozaj musíme poskytnúť starostlivosť každému, tým, čo majú COVID, aj tým bez neho... Spôsob, ako to dosiahnuť, je držať čísla na nízkych úrovniach,“ dodal Horby.Ako upozornil, pod rastúcim tlakom sú už niektoré nemocnice na severe Anglicka, kde už čoskoro nemusia postačovať kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti.