Meteorológovia zhodnotili počasie na Slovensku, jar patrila k najchladnejším za posledných 40 rokov

Zrážkový máj opakoval históriu

Nepriaznivé javy pre poľnohospodárstvo

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtoročná jar patrila medzi najchladnejšie jari na území Slovenska za posledných 40 rokov. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedli klimatológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavel Faško . Išlo o vôbec najchladnejšiu jar od roku 2013, čo bolo spôsobené cirkulačnými podmienkami, ktoré v Európe panovali.Veľký podiel na teplotných podmienkach mala rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad Atlantickým oceánom, ktorá blokovala zonálne prúdenie nad Európou. To vytváralo vhodné podmienky pre vpády studeného vzduchu z Arktídy do západnej a strednej Európy. Priemerná teplota počas jari v Európe tak bola o 0,5 stupňa Celzia nižšia, než je teplotný priemer počas jari z rokov 1981 až 2010.Kým v marci a v prvej polovici apríla zaznamenali meteorológovia pomerne výrazný nedostatok zrážok, druhá polovica apríla a najmä máj sa vyznačovali veľkými úhrnmi zrážok. Kým v marci dosiahli zrážky 39,4 percenta normálu vypočítaného z priemeru v rokoch 1981 až 2010, v apríli už napadlo 93,2 percenta normálu zrážok a v máji 142,7 percenta normálu.Zrážkovo výdatný máj sa tak opakoval už piatykrát za uplynulých 11 rokov. Veľké množstvo zrážok v máji evidoval SHMÚ aj v rokoch 2010, 2013, 2014 a 2019.Prvý letný deň, teda deň, keď sa teplota vyšplhala nad 25 stupňov Celzia nastal na Slovensku už začiatkom mája, čo je pomerne skoro. Prvý tropický deň, keď najvyššia denná teplota dosiahla úroveň 30 stupňov Celzia zaznamenalo SHMÚ 11. mája.Meteorológovia poznamenali, že na niektorých merných staniciach zaznamenali aj dni, keď sa v skorých ranných hodinách vyskytoval v lokalite prízemný mráz a v popoludňajších hodinách sa úroveň teploty vyšplhala nad hranicu letného dňa. Podľa klimatológov sú takéto javy nepriaznivé najmä pre poľnohospodárstvo.