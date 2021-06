Miera korupcie podľa Slovákov u nás klesá, najviac úplatkov priznali v zdravotníctve

Vládu riadia záujmové skupiny

Slováci sa nespoliehajú len na konexie

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa 39 percent Slovákov miera korupcie na Slovensku klesá. Naopak, nárast korupcie vidí 19 percent. Vyplýva to z prieskumu Globálny barometer korupcie, ktorý zverejnila centrála Transparency International v Berlíne.V prieskume analyzovali dáta z vyše 100 krajín vrátane celej Európskej únie (EÚ). Najvyšší nárast korupcie spomedzi slovenských susedov vnímajú v Maďarsku (40 percent), v Poľsku (37 percent) a zhodne v Rakúsku a Českej republike (29 percent).Dáta na Slovensku zbierali počas októbra a novembra 2020, a to na vzorke 2001 respondentov. O barometri informovala Transparency International Slovensko (TIS) na svojom profile na sociálnej sieti.„Analýza potvrdzuje dlhodobý pozitívny trend v oblasti malej korupcie,“ uviedla TIS. K úplatku sa v ňom anonymne priznalo necelých 11 percent Slovákov, ktorí prišli za posledný rok do kontaktu s verejnými inštitúciami. Najčastejšie išlo o zdravotníctvo. Avšak Slovensko stále prevyšuje priemer EÚ, kde to bolo len sedem percent.Najvyšší podiel v únii dosahuje Rumunsko, a to 20 percent. Až 56 percent opýtaných Slovákov si však stále myslí, že vládu riadia záujmové skupiny. Veľmi podobné čísla ukazuje priemer EÚ ako aj Rakúsko či Maďarsko. Vypuklejšie tento problém vnímajú u našich českých (67 percent) a poľských susedov (61 percent).Špecifická je situácia pri využívaní osobných známostí. Z krajín Vyšehradskej štvorky má Slovensko najnižší podiel (26 percent) ľudí, ktorí vybavujú na úradoch cez konexie. V Únii vedú Česi (57 percent), naopak, v Estónsku je to iba 12 percent.Takmer osem z desiatich Slovákov si myslí, že aj bežný človek dokáže prispieť k potieraniu korupcie. „To je skvelá správa, lebo pre korupčné praktiky lepšie podhubie, ako je apatická verejnosť, neexistuje,“ uzavrelo TIS.