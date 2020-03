Meterológovia varujú pred silným vetrom na horách a tvorbou snehových jazykov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2020 (Webnoviny.sk) - SHMÚ vydal výstrahu pred vetrom na horách, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť 110 - 135 km za hodinu. Výstraha 1.stupňa platí od piatkovej polnoci do poludnia. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje možné nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.V Popradskom okrese sa najmä na horských priechodoch môžu tvoriť aj snehové jazyky, ktoré môžu byť nebezpečné pre dopravné aktivity. Aj keď je ich výskyt v tejto ročnej dobe a oblasti bežný, môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Výstraha 1.stupňa podľa meteorológov bude platiť v piatok od 6:00 do 15.00 hodiny.