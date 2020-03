Austrália vtipne reaguje na obavy s koronavírusom, noviny mali strany s toaletným papierom (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 - Austrálske noviny NT News zaradili do svojho štvrtkového vydania osem strán, ktoré môžu slúžiť ako toaletný papier. Na stránkach sú vytlačené len vodoznaky. "Nemáte toaletný papier? NT News sa o to postará," uviedli v novinách na margo špeciálneho vydania. Rozhodnutie prišlo v čase, keď si Austrálčania pre obavy týkajúce sa šírenia nového koronavírusu robia veľké zásoby aj toaletného papiera.Zástupca novín Matt Williams v rozhovore pre Guardian Australia vyhlásil, že to "určite nie je zlá edícia". Austrálčania totiž kupujú toľko toaletného papiera, že v niektorých obchodoch zostali len prázdne regály.Tamojšia najväčšia sieť supermarketov v stredu oznámila, že každý zákazník si bude môcť kúpiť len štyri balenia toaletného papiera, pričom obmedzenie platí aj pre internetový obchod. Chcú tak zabezpečiť tento tovar pre čo najviac zákazníkov.