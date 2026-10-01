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MetLife ponúka k životnému poisteniu trojité krytie zdarma na tri roky
Tagy: Poistenie PR Životné poistenie
Poisťovňa MetLife prichádza na jeseň s mimoriadnou ponukou pre nových aj existujúcich klientov. Pri uzatvorení vybraných produktov životného poistenia získa prvý poistený automaticky balík trojitej ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Poisťovňa MetLife prichádza na jeseň s mimoriadnou ponukou pre nových aj existujúcich klientov.
Pri uzatvorení vybraných produktov životného poistenia získa prvý poistený automaticky balík trojitej poistnej ochrany pre prípad nečakaných životných udalostí na celé tri roky úplne zadarmo.
Nárast životných nákladov, finančná neistota a nepredvídateľné situácie ukazujú, aké kľúčové je mať stabilný finančný záchranný vankúš. MetLife tieto okolnosti starostlivo vníma a podporuje zodpovedné finančné plánovanie. V rámci novej kampane preto rozširuje poistnú ochranu klientov o krytie najčastejších a najvážnejších rizík bez navýšenia bežného poistného.
Kampaň prináša každému klientovi, ktorý počas jej trvania uzatvorí poistnú zmluvu na kľúčové produkty TrendLife alebo LifeCare plus, trojitú poistnú ochranu pre prvú poistenú osobu na celé tri roky úplne zadarmo.
Tento bezplatný trojročný balík zahŕňa krytie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 30 000 eur, krytie 32 kritických chorôb s poistnou sumou 5 000 eur a denné odškodné pri hospitalizácii z dôvodu úrazu vo výške 30 eur na deň. Tento benefit je prvému poistenému poskytovaný automaticky na obdobie troch rokov od začiatku poistenia.
Výhodou kampane je maximálna jednoduchosť. Získanie trojitého benefitu si nevyžaduje žiadne dodatočné komplikované posudzovanie ani zdĺhavé administratívne vybavovanie. Informácia o tomto bezplatnom krytí sa automaticky zobrazí priamo v kalkulácii ako aj v návrhu poistnej zmluvy v poradenskom systéme.
"Naším cieľom je prinášať riešenia, ktoré poskytujú klientom skutočný pocit bezpečia v každej životnej fáze. Jesennou kampaňou chceme jednotlivcom aj rodinám zabezpečiť širšie poistné krytie v nevyspytateľných časoch, a to pre prípad úrazu či závažného ochorenia už od prvého dňa," uvádza senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.
Kampaň odštartovala 9. septembra v sieti externých partnerských sprostredkovateľov a od 1. októbra 2026 bude dostupná aj v agentúrnej sieti poisťovne MetLife. Mimoriadny benefit automaticky získa prvý poistený uvedený v poistnej zmluve, ak sa táto zmluva uzatvorí najneskôr do 11. januára 2027. Ponuka sa vzťahuje na produkty životného poistenia TrendLife alebo LifeCare plus.
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995 a poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť je synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblasti poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív. Individuálnym aj firemným zákazníkom pomáha vytvárať istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, pôsobí vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhoch v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránkach www.metlife.com a www.metlife.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MetLife ponúka k životnému poisteniu trojité krytie zdarma na tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri uzatvorení vybraných produktov životného poistenia získa prvý poistený automaticky balík trojitej poistnej ochrany pre prípad nečakaných životných udalostí na celé tri roky úplne zadarmo.
Nárast životných nákladov, finančná neistota a nepredvídateľné situácie ukazujú, aké kľúčové je mať stabilný finančný záchranný vankúš. MetLife tieto okolnosti starostlivo vníma a podporuje zodpovedné finančné plánovanie. V rámci novej kampane preto rozširuje poistnú ochranu klientov o krytie najčastejších a najvážnejších rizík bez navýšenia bežného poistného.
Kampaň prináša každému klientovi, ktorý počas jej trvania uzatvorí poistnú zmluvu na kľúčové produkty TrendLife alebo LifeCare plus, trojitú poistnú ochranu pre prvú poistenú osobu na celé tri roky úplne zadarmo.
Tento bezplatný trojročný balík zahŕňa krytie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 30 000 eur, krytie 32 kritických chorôb s poistnou sumou 5 000 eur a denné odškodné pri hospitalizácii z dôvodu úrazu vo výške 30 eur na deň. Tento benefit je prvému poistenému poskytovaný automaticky na obdobie troch rokov od začiatku poistenia.
Výhodou kampane je maximálna jednoduchosť. Získanie trojitého benefitu si nevyžaduje žiadne dodatočné komplikované posudzovanie ani zdĺhavé administratívne vybavovanie. Informácia o tomto bezplatnom krytí sa automaticky zobrazí priamo v kalkulácii ako aj v návrhu poistnej zmluvy v poradenskom systéme.
"Naším cieľom je prinášať riešenia, ktoré poskytujú klientom skutočný pocit bezpečia v každej životnej fáze. Jesennou kampaňou chceme jednotlivcom aj rodinám zabezpečiť širšie poistné krytie v nevyspytateľných časoch, a to pre prípad úrazu či závažného ochorenia už od prvého dňa," uvádza senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.
Kampaň odštartovala 9. septembra v sieti externých partnerských sprostredkovateľov a od 1. októbra 2026 bude dostupná aj v agentúrnej sieti poisťovne MetLife. Mimoriadny benefit automaticky získa prvý poistený uvedený v poistnej zmluve, ak sa táto zmluva uzatvorí najneskôr do 11. januára 2027. Ponuka sa vzťahuje na produkty životného poistenia TrendLife alebo LifeCare plus.
MetLife na Slovensku
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995 a poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť je synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblasti poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív. Individuálnym aj firemným zákazníkom pomáha vytvárať istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, pôsobí vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhoch v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránkach www.metlife.com a www.metlife.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MetLife ponúka k životnému poisteniu trojité krytie zdarma na tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poistenie PR Životné poistenie
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