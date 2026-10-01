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01. októbra 2026

Spojené štáty znížili počet generálov a admirálov o 20 percent


Tagy: Americká armáda

Šéf Pentagónu označil personálne škrty za zvýšenie zodpovednosti, dostupné údaje však zatiaľ deklarovaný pokles nepotvrdzujú. Americký minister obrany Pete ...



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gettyimages 2255542931 676x507 1.10.2026 (SITA.sk) - Šéf Pentagónu označil personálne škrty za zvýšenie zodpovednosti, dostupné údaje však zatiaľ deklarovaný pokles nepotvrdzujú.


Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu vyhlásil, že Spojené štáty znížili počet generálov a admirálov o 20 percent. Personálne zmeny označil za súčasť snahy zvýšiť zodpovednosť vo velení a sústrediť ozbrojené sily na bojové úlohy namiesto politík predchádzajúcich administratív, ktoré označuje za „woke“.

„Ľudia, ktorí počítajú čísla, hovoria, že sme prepustili desať percent generálov a admirálov v celých ozbrojených silách,“ povedal Hegseth vojakom na základni Quantico. „Zároveň sme znížili celkový počet miest pre generálov o ďalších desať percent. Takže áno, celkové zníženie je 20 percent,“ dodal. Podľa neho médiá tento postup označujú za čistku, on ho však považuje za „zodpovednosť“.

Pentagón pritom už v máji 2025 nariadil rozsiahle personálne škrty vrátane desaťpercentného zníženia celkového počtu generálov a admirálov a 20-percentného zníženia počtu najvyšších štvorhviezdičkových hodností. Na konci mája 2025 bolo v aktívnej službe 831 generálov a admirálov.

Najnovšie dostupné údaje Pentagónu z konca júla 2026 však ukazovali 851 vysokých dôstojníkov, teda viac než v čase oznámenia škrtov. Na otázku, či už bolo deklarované 20-percentné zníženie dokončené alebo ešte pokračuje, Pentagón uviedol, že k Hegsethovým vyjadreniam nemá čo dodať.

Hegseth zároveň povedal, že vysokí dôstojníci, ktorí pozitívne reagovali na jeho predchádzajúce požiadavky na zmeny v armáde, dnes vedú podľa neho disciplinovanejšie a jasnejšie zamerané jednotky. Tí, ktorí sa s novým smerovaním nestotožnili, podľa ministra už v ozbrojených silách nepôsobia.


Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty znížili počet generálov a admirálov o 20 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká armáda
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