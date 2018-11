Metodický návod môže pomôcť samosprávam s ustanovujúcim zasadnutím

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. novembra (TASR) - Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a vzory uznesení ponúka obciam Ministerstvo vnútra (MV) SR. Pre obce a mestá pripravilo metodický návod na zabezpečenie prípravy a priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách.informovalo ministerstvo. V dokumente zverejnenom na stránke rezortu je v bodoch rozpísaná príprava zasadnutia, jeho priebeh aj vzory uznesení.Prípravu ustanovujúceho zasadnutia má zabezpečiť predchádzajúci starosta. Jeho funkčné obdobie sa končí dňom zloženia sľubu nového. Pri príprave zasadnutia má spolupracovať aj s ním. "doplnilo ministerstvo.V rámci prípravy zasadnutia je podľa dokumentu MV potrebné zabezpečiť jeho podmienky tak, aby sa na ňom mohlo zúčastniť čo najviac obyvateľov obce. Je tiež potrebné informovať ich o čase aj programe rokovania. Informácie by mala obec zverejniť na úradnej tabuli aspoň tri dni vopred, urobiť tak môže aj prostredníctvom internetovej stránky obce.Ustanovujúce zasadnutie má byť zvolané do 30 dní od volieb do orgánov samosprávy obcí.doplnilo ministerstvo. Na zasadnutie sa majú pozývať najmä novozvolený starosta a poslanci, ale aj predseda miestnej volebnej komisie.