Prezident Maldív rozhodol o návrate krajiny do britského Commonwealthu

Kolombo 19. novembra (TASR) - Nový prezident Maldív Ibráhím Muhammad Sálih v pondelok rozhodol, že krajina sa po dvojročnej absencií znova pripojí k britskému Spoločenstvu národov, ktoré je známe pod anglickým označením Commonwealth. Informáciu sprostredkovala agentúra AP.Kancelária prezidenta oznámila, že príslušné rozhodnutie padlo po tom, ako návrat do spoločenstva odporučili členovia maldivskej vlády. Commonwealth podľa vlády ponúka obyvateľom Maldív viaceré výhody, napríklad študijné štipendiá či pobyty v zahraničí.Bývalý prezident Abdalláh Jamín v roku 2016 krajinu z Commonwealthu stiahol. Spoločenstvo podľa jeho slov totiž zasahovalo do vnútorných záležitostí krajiny po tom, ako sa vyskytli obavy ohľadom stavu tamojšej demokracie a ľudských práv.Sálih sa stal prezidentom v septembri, keď vo voľbách porazil práve Jamína.Britské spoločenstvo národov (Commonwealth of Nations) sa skladá z bývalých kolónií a autonómnych území Spojeného kráľovstva. Maldivy boli pod správou Veľkej Británie v rokoch 1887-1965.