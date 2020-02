Mexičan mal lokalizovať informátora Američanov, zatkli ho ako ruského špióna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Americké úrady zatkli Mexičana, ktorý pracoval ako špión pre ruskú vládu. Jeho úlohou bolo lokalizovať vozidlo informátora americkej vlády v oblasti Miami na Floride a podať správu istému Rusovi. Informátora bližšie nešpecifikovali.Ministerstvo spravodlivosti v utorok potvrdilo, že zadržaný Hector Alejandro Cabrera Fuentes neprezradil, prečo ruská vláda od neho žiadala takúto službu. Podľa ministerstva si Rusko objednalo službu Fuentesa, ktorý žije v Singapure, v roku 2019.Následne mu povedali, aby si prenajal konkrétnu nehnuteľnosť na Floride, no nie pod skutočným menom. Muž dva razy vycestoval na stretnutie do Moskvy a počas druhej návštevy dostal opis vozidla, pričom ho mal nájsť a zistiť evidenčné číslo a tieto informácie mal poskytnúť objednávateľovi v apríli alebo máji.Fuentes prišiel z Mexika do Miami minulý týždeň vo štvrtok a podarilo sa mu s pomocou ďalšej osoby získať fotografie hľadaného auta. Oboch zadržali v nedeľu v noci na tamojšom letisku, keď sa chceli vrátiť do Mexika.