Slovak Investment Holding, Všeobecná úverová banka a Slovenská sporiteľňa zainvestujú do malých a stredných podnikov

19.2.2020 (Webnoviny.sk) -Predmetom spolupráce sú finančné nástroje v správe SIH, ktoré pochádzajú z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a slúžia na krytie kreditného rizika VÚB a SLSP. SIH ako hlavný partner projektu poskytuje bankám záruku v celkovom objeme 49,12 milióna eur.Týmto krokom sa umožňuje a podporuje výhodnejšie financovanie pre malé a stredné podniky na Slovensku. Očakáva sa, že VÚB a SLSP v rámci spolupráce so SIH dokážu poskytnúť do roku 2023 úvery v celkovej výške približne 430 miliónov eur. Záujemcovia môžu žiadosť o úver podať v blízkej dobe na ktorejkoľvek pobočke VÚB a SLSP."Zahájenie spolupráce s ďalšími významnými hráči na trhu ako VÚB a SLSP prináša malým a stredným podnikom nové možnosti získania výhodnejšieho financovania. A to je hlavným cieľom finančných nástrojov," poznamenal"Som rád, že VÚB v úlohe finančného sprostredkovateľa môže aj touto formou prispieť k ľahšiemu prístupu k financovaniu, ako aj zatraktívneniu jeho podmienok pre svojich existujúcich aj potenciálnych klientov," poznamenal"Vďaka krytiu časti úverového rizika zo strany SIH sa pre klientov znižujú požiadavky na zabezpečenie úveru a tiež úroková sadzba. Takto dokážeme malým a stredným podnikom pomôcť naštartovať a rozširovať inovačné aktivity a zvyšovať prosperitu vo všetkých regiónoch Slovenska," vysvetľujeCieľom portfóliovej záruky je zúžiť existujúcu medzeru na dlhovom trhu prostredníctvom poskytovania ochrany pred kreditným rizikom, čo umožní malým a stredným podnikom získať výhodnejšie finančné prostriedky aj v prípade nedostatočného ručenia a vyššieho kreditného rizika.Finančné nástroje predstavujú návratnú formu financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Spoločnosť SIH dokáže vďaka tomuto modelu zapojiť do svojich investícií finančné zdroje a expertízu komerčných bánk. SIH zároveň dokáže tie isté finančné zdroje po ich splatení použiť na nové investície, a týmto spôsobom ich opakovane využiť.SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom. Slovenská sporiteľňa je s 2,2 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte pobočiek a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 240 pobočkách a 17 firemných centrách na celom Slovensku.VÚB banka je druhá najväčšia banka na Slovensku a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring. Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti lízingu a dôchodkového sporenia. Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 153 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 31 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania. VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete.