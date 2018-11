Mexičania v referende rozhodnú o novej železničnej trase na Yucatáne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Mexiko 13. novembra (TASR) - Novozvolený mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v pondelok vyhlásil, že ešte tento mesiac vypíše ďalšie referendum o svojom návrhu na vybudovanie železničnej trate spájajúcej hlavné turistické atrakcie na Yucatánskom polostrove. Informuje o tom tlačová agentúra AP.Prezident počas návštevy tamojšej metropoly Mérida vyhlásil, že verejnosť môže hlasovať 24. a 25. novembra aj o ďalších deviatich navrhovaných projektoch a programoch. Obyvatelia v októbrovom plebiscite zamietli nové letisko v hlavnom meste Mexiko za 13 miliárd dolárov napriek tomu, že už jedna tretina z neho je dokončená.López Obrador uviedol, že železničná trasa by bola dlhá 1500 kilometrov a prechádzala by cez päť mexických štátov. Nový prezident ju propaguje ako projekt rozvoja regionálnej ekonomiky, ktorým sa má zdieľať hospodársky rozkvet vyhľadávaných letovísk v Cancúne s chudobnejšími oblasťami na juhu polostrova.Ďalším projektom, o ktorom budú voliči rozhodovať, je výstavba ropnej rafinérie v jeho domovskom štáte Tabasco, ako aj sociálne programy - napríklad poskytovanie štipendia pre študentov či dôchodkov penzistom.López Obrador ďalej zdôraznil, že sa bude otvorene usilovať o priazeň verejnosti, pretože predkladané projekty sú jeho volebnými sľubmi. López Obrador zaznamenal začiatkom júla hladké víťazstvo v prezidentských voľbách a úradu sa ujme 1. decembra, pričom na poste hlavy štátu nahradí Enriqueho Peňa Nietu.Navrhovaný "mayský vlak" by mal vyrážať z Cancúnu a prechádzať cez mesto Tulum až k archeologickej lokalite Palenque. Ďalšími zastávkami na jeho trase majú byť mestá Campeche, Mérida a Valladolid. Podľa prezidenta bude tento dopravný projekt stáť šesť až osem miliárd dolárov.Daný región tvorí džungľa, mokrade, prírodné rezervácie a archeologické náleziská z predkolumbovskej civilizácie. Prezident tvrdí, že výstavba trate nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Na juhu Mexika hodlá iniciovať vysadenie ovocných a úžitkových stromov na 100.000 hektárov zeme.