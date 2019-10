Mexická herečka Apariciová je novou vyslankyňou dobrej vôle UNESCO

Yalitza Apariciová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. októbra (TASR) - Mexickú herečku Yalitzu Apariciovú vymenovali v piatok za vyslankyňu dobrej vôle Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) pre pôvodné obyvateľstvo, píše agentúra AP.Dvadsaťpäťročná Mexičanka sa zapísala do dejín ako prvá herečka patriaca medzi pôvodných domorodých obyvateľov, ktorú nominovali na ocenenie Oscar v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. V roku 2019 ju americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) nominovala za výkon vo filme Roma, v ktorom jej postava rozpráva v španielčine i v jazyku pôvodného obyvateľstva.UNESCO so sídlom v Paríži v piatok oznámilo, že herečku Apariciovú, ktorá sa narodila v chudobnom mexickom štáte Oaxaca, vybrali pre jej odhodlanie bojovať proti rasizmu a obhajovať rodovú rovnosť a domorodé práva.Bude pomáhať pri práci UNESCO s domorodými obyvateľmi z celého sveta, vrátane zachovania ich kultúrneho dedičstva a vedomostí o životnom prostredí, ako aj boja za rovnaký prístup k vzdelaniu.