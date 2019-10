Záujem o kondolenčnú knihu na počesť Karla Gotta je veľký

Na snímke fotografia zosnulého českého a československého speváka Karla Gotta v budove Českého veľvyslanectva v Bratislave 3. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar Na snímke fotografia zosnulého českého a československého speváka Karla Gotta v budove Českého veľvyslanectva v Bratislave 3. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Záujem verejnosti o zápis do kondolenčnej knihy na pamiatku Karla Gotta je veľký. "Od prvých minút sa tvorili zástupy ľudí, ktorí sa rozhodli aj takto vzdať hold zosnulej speváckej legende," informoval o piatkovej situácii v priestoroch pred budovou Veľvyslanectva ČR na Hviezdoslovovom námestí v Bratislave zástupca veľvyslanca Pavel Sladký."Miestnosť s kondolenčnou knihou sme nechali otvorenú aj počas obeda, teda aj mimo pôvodne určeného času," informoval. Česká ambasáda sprístupnila kondolenčnú knihu pre verejnosť v piatok a v pondelok (7. 10.) v čase od 9.30 do 11.30 h a od 14.00 do 16.00 h. Veľvyslanec Tomáš Tuhý, ktorý kondolenčný odkaz využil ako prvý, avizoval, že v prípade veľkého záujmu veľvyslanectvo čas pre verejnosť upraví. Vo štvrtok (3. 10.) už do kondolenčnej knihy prispeli i predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).Kondolenčnú knihu so všetkými odkazmi odovzdajú neskôr pozostalým.Karel Gott zomrel krátko pred polnocou v utorok 1. októbra, po boji s akútnou leukémiou.Verejná rozlúčka so 42-násobným zlatým slávikom bude v piatok 11. októbra v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Verejnosť sa tam s ním bude môcť rozlúčiť od 8.00 h do 22.00 h. Omša pre pozvaných sa uskutoční o deň neskôr v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade. Gotta pochovajú so štátnymi poctami.