 24hod.sk    Šport

02. júna 2026

Mexická polícia použila slzotvorný plyn proti učiteľom, všetko sa udialo blízko oficiálnej fanzóny pre MS 2026 – VIDEO


Námestie Zócalo, kde sa bude konať "Fan fest", je striktne zabezpečené a v podstate "sprivatizované" pre potreby MS. Iba desať dní pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta použila mexická polícia ...



2.6.2026 (SITA.sk) - Námestie Zócalo, kde sa bude konať "Fan fest", je striktne zabezpečené a v podstate "sprivatizované" pre potreby MS.


Iba desať dní pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta použila mexická polícia slzotvorný plyn proti protestujúcim učiteľom, ktorí sa snažili dostať na historické námestie Zócalo v hlavnom meste Mexico City. Práve tam prebieha výstavba "Fan festu" pre svetový šampionát.

Učitelia protestujú za zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok. V spomenutej lokalite pretlačili kovové zábrany pri vstupe na námestie, to všetko len jeden blok od vládneho paláca a veľkých obrazoviek, kde už 11. júna budú fanúšikovia sledovať prvý zápas Mexika.

Minimálne dve osoby utrpeli zranenia - jedna mala poranené oko a druhú odniesli s krvácajúcou ranou na hlave. Protestujúci v reakcii na slzotvorný plyn hádzali na políciu petardy a rozbili okná vládnej budovy a policajného vozidla.

Námestie Zócalo, kde sa bude konať "Fan fest", je striktne zabezpečené a v podstate "sprivatizované" pre potreby MS, čo vyvolalo kritiku a názory, že učitelia nemajú prístup na svoj tradičný priestor protestov. Prezidentka Claudia Sheinbaumová potvrdila, že vláda vedie dialóg so zástupcami učiteľov, avšak oproti požadovanému 100-percentnému zvýšeniu platov ponúkla iba 9-percentný nárast. Mesačný hrubý plat začínajúceho mexického učiteľa je v prepočte približne 830 eur.

Protestujúci odmietajú odísť pred tým, než im prezidentka určí konkrétny termín obnovy rokovaní. Medzi prítomnými bolo cítiť odhodlanie „vyhrať túto bitku za každú cenu“.

V Mexiku na MS očakávajú päť miliónov turistov, no miestna obyvateľka Paola Olivaresová vyjadrila skepticizmus, že krajina je na šampionát pripravená.

Svetový šampionát okrem Mexika hostia aj USA a Kanada, potrvá od 11. júna do 19. júla.


Zdroj: SITA.sk - Mexická polícia použila slzotvorný plyn proti učiteľom, všetko sa udialo blízko oficiálnej fanzóny pre MS 2026 – VIDEO

