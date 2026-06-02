Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. júna 2026

Tréner Southamptonu Eckert prevzal zodpovednosť za kauzu spygate


Tagy: Premier League The Championship

Tréner FC Southampton sa ospravedlnil za špionážny škandál, ktorý vyústil do diskvalifikácie klubu. Anglický futbalom v závere sezóny 2025/2026 otriasla aféra "spygate", za ktorú teraz ...



Zdieľať
southampton_spying_sanction_soccer_29_19 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Tréner FC Southampton sa ospravedlnil za špionážny škandál, ktorý vyústil do diskvalifikácie klubu.


Anglický futbalom v závere sezóny 2025/2026 otriasla aféra "spygate", za ktorú teraz verejne prevzal zodpovednosť Tonda Eckert, hlavný tréner tímu FC Southampton. Podstata aféry bola úplne jednoduchá.

Klub FC Southampton vyslal svojho "špióna" na tréning konkurenčného FC Middlesbrough, po prevalení kauzy vedenie súťaže klub vyradila z play-off o postup do Premier League.

Predstavitelia ligy označili tento čin za "výrazne hanebný" a potvrdili, že klub vyvíjal tlak na svojho zamestnanca, aby špehoval konkurenta. Šéf Southamptonu Eckert bol podľa verdiktu za špionáž zodpovedný a autorizoval ju.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tridsaťtriročný Nemec Eckert vydal cez klubové médiá dlhé video, v ktorom uviedol: "Budem sa snažiť byť čo najúprimnejší a najjasnejší. Za všetko, čo sa stalo, sa chcem ospravedlniť a beriem to na seba, pretože ako hlavný tréner nesiem plnú zodpovednosť. Zodpovedám za všetko, čo sa v tomto futbalovom klube udialo."

Majiteľ klubu Dragan Solak vyjadril podporu Eckertovi. Srbský mediálny magnát priznal, že Eckert urobil chybu, no domnieva sa, že by to nemalo stáť talentovaného trénera prácu. "Musím veriť, a verím, že Tonda nevedel, že porušuje pravidlá.“ Dodal: „Môj osobný názor a aj názor predstavenstva je, že tento manažér si zaslúži našu podporu a druhú šancu. Je to veľmi talentovaný tréner," vyhlásil Solak pre BBC.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


FC Southampton okrem vyradenia z play-off dostal trest v podobe odpočtu štyroch bodov v nasledujúcej sezóne The Championship za viacnásobné porušenia pravidiel súvisiacich s neautorizovaným natáčaním tréningov iných klubov. Futbalová asociácia (FA) začala vyšetrovanie, ktoré môže viesť k ďalším obvineniam a prípadnému zákazu činnosti pre Eckerta.

Solak však trvá na tom, že Eckert je obeťou "honu na čarodejnice" a klub bol príliš prísne potrestaný. "Moja podpora vychádza z jednoduchého právneho princípu, že nikto nemôže byť potrestaný dvakrát za ten istý čin,“ uviedol Solak.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


FC Middlesbrough, ktorí prehral so Southamptonom v semifinále play-off, kompetentné orgány "vrátili do hry", no vo finále jeho hráči podľahli Hullu a nepostúpili do vyššej súťaže. Miestenku v Premier League pre sezónu 2026/2027 okrem Hullu získali aj futbalisti Coventry a Ipswichu.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Southamptonu Eckert prevzal zodpovednosť za kauzu spygate © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League The Championship
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mexická polícia použila slzotvorný plyn proti učiteľom, všetko sa udialo blízko oficiálnej fanzóny pre MS 2026 – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Zomrel Rick Adelman, legendárny tréner vyhral 1042 zápasov v NBA

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 