Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Tréner Southamptonu Eckert prevzal zodpovednosť za kauzu spygate
2.6.2026 (SITA.sk) - Tréner FC Southampton sa ospravedlnil za špionážny škandál, ktorý vyústil do diskvalifikácie klubu.
Anglický futbalom v závere sezóny 2025/2026 otriasla aféra "spygate", za ktorú teraz verejne prevzal zodpovednosť Tonda Eckert, hlavný tréner tímu FC Southampton. Podstata aféry bola úplne jednoduchá.
Klub FC Southampton vyslal svojho "špióna" na tréning konkurenčného FC Middlesbrough, po prevalení kauzy vedenie súťaže klub vyradila z play-off o postup do Premier League.
Predstavitelia ligy označili tento čin za "výrazne hanebný" a potvrdili, že klub vyvíjal tlak na svojho zamestnanca, aby špehoval konkurenta. Šéf Southamptonu Eckert bol podľa verdiktu za špionáž zodpovedný a autorizoval ju.
Tridsaťtriročný Nemec Eckert vydal cez klubové médiá dlhé video, v ktorom uviedol: "Budem sa snažiť byť čo najúprimnejší a najjasnejší. Za všetko, čo sa stalo, sa chcem ospravedlniť a beriem to na seba, pretože ako hlavný tréner nesiem plnú zodpovednosť. Zodpovedám za všetko, čo sa v tomto futbalovom klube udialo."
Majiteľ klubu Dragan Solak vyjadril podporu Eckertovi. Srbský mediálny magnát priznal, že Eckert urobil chybu, no domnieva sa, že by to nemalo stáť talentovaného trénera prácu. "Musím veriť, a verím, že Tonda nevedel, že porušuje pravidlá.“ Dodal: „Môj osobný názor a aj názor predstavenstva je, že tento manažér si zaslúži našu podporu a druhú šancu. Je to veľmi talentovaný tréner," vyhlásil Solak pre BBC.
FC Southampton okrem vyradenia z play-off dostal trest v podobe odpočtu štyroch bodov v nasledujúcej sezóne The Championship za viacnásobné porušenia pravidiel súvisiacich s neautorizovaným natáčaním tréningov iných klubov. Futbalová asociácia (FA) začala vyšetrovanie, ktoré môže viesť k ďalším obvineniam a prípadnému zákazu činnosti pre Eckerta.
Solak však trvá na tom, že Eckert je obeťou "honu na čarodejnice" a klub bol príliš prísne potrestaný. "Moja podpora vychádza z jednoduchého právneho princípu, že nikto nemôže byť potrestaný dvakrát za ten istý čin,“ uviedol Solak.
FC Middlesbrough, ktorí prehral so Southamptonom v semifinále play-off, kompetentné orgány "vrátili do hry", no vo finále jeho hráči podľahli Hullu a nepostúpili do vyššej súťaže. Miestenku v Premier League pre sezónu 2026/2027 okrem Hullu získali aj futbalisti Coventry a Ipswichu.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Southamptonu Eckert prevzal zodpovednosť za kauzu spygate © SITA Všetky práva vyhradené.
