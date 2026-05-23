 24hod.sk    Zo zahraničia

23. mája 2026

Mexiko a Európska únia znížia clá v snahe posilniť obchod mimo USA – FOTO


Dohoda má uľahčiť obchod najmä v sektore automobilových súčiastok, ktorý výrazne zasiahli americké clá. Európska únia a Mexiko v ...



23.5.2026 (SITA.sk) - Dohoda má uľahčiť obchod najmä v sektore automobilových súčiastok, ktorý výrazne zasiahli americké clá.


Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstrannej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas ôsmeho samitu EÚ – Mexiko zdôraznila význam „otvárania ďalších horizontov“ v období, keď Mexiko aj Európska únia čelia colnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nižšie clá


Aktualizovaná dohoda, ktorú Sheinbaumová podpísala spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, odstráni väčšinu zostávajúcich prekážok v obchode a investíciách. Spoločné vyhlásenie uvádza, že obe strany sa rozhodli „rozšíriť, prehĺbiť a aktualizovať väzby strategického partnerstva“ v období rastúcej nestability a zásadných zmien vo svete.

Dohoda má uľahčiť obchod najmä v sektore automobilových súčiastok, ktorý výrazne zasiahli americké clá. Mexiko zároveň akceptuje stovky európskych regionálnych potravinových produktov, medzi nimi parmskú šunku či syr Roquefort.

Nižšie clá sa budú týkať aj ďalších produktov vrátane cestovín, čokolády, zemiakov, konzervovaných broskýň, vajec a niektorých hydinových výrobkov. Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ chce Mexiko znížiť závislosť od svojho severného suseda aj od ázijských, najmä čínskych dodávateľských reťazcov, pričom Európa sleduje podobné ciele.

Nové príležitosti


Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová počas návštevy Mexika uviedla, že dohoda vytvorí nové príležitosti pre „globálnu konkurencieschopnosť oboch ekonomík“ a nadviaže na rast obchodnej výmeny medzi EÚ a Mexikom, ktorá sa za posledné desaťročie zvýšila o 75 percent.

Sheinbaumová zdôraznila, že obchodné dohody Mexika s Európskou úniou a Spojenými štátmi si navzájom neprotirečia. „Naopak, posilňujú Mexiko, posilňujú Európu a posilňujú Spojené štáty,“ povedala na tlačovej konferencii. Podľa predsedu Mexickej podnikateľskej rady pre zahraničný obchod Sergia Contrerasa sa Mexiko môže stať „bodom zbližovania“ medzi Európskou úniou a Severnou Amerikou.


Zdroj: SITA.sk - Mexiko a Európska únia znížia clá v snahe posilniť obchod mimo USA – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Top foto dňa (23. máj 2026): MS v hokeji, výstava Smetiar, rusko-­ukrajinská vojna a požiar na Filipínach

