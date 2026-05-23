 Zo zahraničia

23. mája 2026

Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora


Tagy: Americký prezident čínsko-americké vzťahy Čínsky prezident Námorníctvo Taiwanská vláda

23.5.2026 (SITA.sk) - Taiwan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku.


Taiwanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu a po summite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí, povedal bezpečnostný predstaviteľ AFP pod podmienkou anonymity.

Odstrašenie čínskeho útoku


Trump vyvolal nervozitu v Taiwane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Taiwanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Taiwan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku.

Medzi nasadenými loďami sú aj výskumné a prieskumné plavidlá, uviedol bezpečnostný predstaviteľ. Nie je jasné, čo presne lode robia, no čínske námorníctvo a pobrežná stráž už v týchto vodách vykonávali cvičenia. Čína v posledných rokoch zvyšuje vojenský tlak na Taiwan, nasadzujúc takmer denne stíhačky a vojnové lode okolo ostrova a organizujúc niekoľko veľkých cvičení.

Predaj zbraní


V Taiwane protestovalo niekoľko tisíc ľudí, ktorí mávali americkými a taiwanskými vlajkami na podporu plánu vlády zvýšiť obranné výdavky. Pod tlakom USA navrhla vláda prezidenta Lai Čching-te takmer 40 miliárd dolárov na kritické zbrane vrátane amerických zbraní a domácich dronov. Plán však zablokoval parlament ovládaný opozíciou, ktorý schválil len 25 miliárd dolárov na americké zbrane.

Taiwanská vláda od začiatku Trumpových vyjadrení o predaji zbraní trvá na tom, že politika USA sa nezmenila a že predaj zbraní je súčasťou bezpečnostného záväzku Washingtonu voči ostrovu. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí v piatok na tlačovej konferencii uviedol, že Peking odmieta americký predaj zbraní do taiwanského regiónu.


Zdroj: SITA.sk - Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora © SITA Všetky práva vyhradené.

