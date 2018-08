Mexiko ponúklo 1,6 mil. dolárov za dolapenie narkobaróna N. Osegueru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 15. augusta (TASR) - Mexiko ponúklo odmenu 30 miliónov pesos (1,6 milióna dolárov) za informácie vedúce k dopaleniu najhľadanejšieho narkobaróna Nemesia Osegueru Cervantesa, ktorého drogový kartel zaisťuje dodávky heroínu do Spojených štátov. Oznámila to v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie mexického generálneho prokurátora.Oseguera, známy pod prezývkou El Mencho, je vodcom zločineckej organizácie s názvom Nová generácia Jalisca (CJNG), čo je v súčasnosti najmocnejší drogový kartel v Mexiku. Najhľadanejším mexickým narkobarónom sa stal po tom, ako bol v roku 2016 zadržaný šéf kartelu Sinaloa Joaquín Guzmán (El Chapo), ktorého vlani vydali na trestné stíhanie do USA.Spojené štáty ponúkajú za informácie o Oseguerovi päť miliónov dolárov. Podľa amerických úradov jeho gang používa brutálne metódy s cieľom rozšíriť svoj obchod s heroínom, metamfetamínom a kokaínom. Kartel CJNG operuje nielen v USA, Mexiku a ďalších krajinách Latinskej Ameriky, ale aj v Afrike, Ázii a Európe.Mexické úrady v máji tohto roku zatkli Oseguerovu manželku, ktorú obvinili z prania špinavých peňazí pre kartel CJNG. Jeho syn, ktorý patril medzi hlavných bosov kartelu, je v mexickom väzení s najprísnejším stupňom stráženia.