Vo štvrtok nás pohladia slnečné lúče

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.



Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.

Počasie na horách:



Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 20 stupňov C.



Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 17 stupňov C,



Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 13 stupňov C.

