MFF Art Film bude aj ďalších 10 rokov v Košiciach

24.6.2024 (SITA.sk) -Najstarší, najväčší a najvýznamnejší filmový festival na Slovensku našiel od roku 2016 svoj domov v metropole východného Slovenska. Košice ponúkajú skvelú infraštruktúru pre konanie takého podujatia, ktoré každý deň obsiahne okolo tridsiatky filmových projekcií ako aj ďalších sprievodných akcií. Filmy sa premietajú na ôsmich rôznych miestach, pričom neopakovateľnú atmosféru festivalu sprevádza aj fakt, že všetky sú v dosahu niekoľkých minút pešej chôdze v rámci alebo najbližšom okolí nádherného mestského historického centra. Keďže organizátori každoročne mohli počítať s významnou podporou na úrovni mesta aj regiónu došlo ku konsezuálnemu rozhodnutiu aj oficiálne spečatiť predĺženie spolupráce prijatím spoločného memoranda, ktoré v nedeľu 23.6. podpísali producent MFF Art Film Ján Kováčik a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček."Košice ponúkajú ideálne prostredie pre konanie filmového festivalu, ktorý sa už stal symbolickým a aj reálnym rodinným striebrom slovenskej kinematografie a kultúry, navyše s významným presahom k filmovému svetu. Je radosť spolupracovať so zástupcami mesta i regiónu, ktorí Art Film vnímajú rovnako - ako podujatie, na ktoré môžeme byť spoločne hrdí. Predĺženie spolupráce o ďalších desať rokov nám dáva možnosti ako ďalej spoločne dlhodobo zlepšovať a zveľaďovať úžasné podujatie akým nesporne je," uviedol"Nikto nepochybuje o tom, že Art Film znamená pre Košice mimoriadne prestížnu udalosť, ktorá drží vlajku nášho mesta na kultúrnej mape Európy skutočne vysoko. Preto sme na oboch stranách neváhali ani na minútu s predĺžením memoranda o vzájomnej spolupráci a potvrdili sme tak, že metropola východu bude domovom najvýznamnejšieho slovenského filmového festivalu minimálne na ďalších 10 rokov. Tak ako vieme byť dobrým partnerom pre športovcov a mesto premeniť na pomyselný štadión či maratónsku trať, vďaka rozvinutej kultúrnej infraštruktúre ponúkame produkcii festivalu ideálne zázemie. Zároveň ma teší, že sa Košice stávajú čoraz atraktívnejšou lokalitou pre tvorcov filmov a seriálov, vďaka ktorým propagujeme naše mesto doma i v zahraničí," skonštatoval