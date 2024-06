Proces s odsúdeným expolicajtom Kučerkom a jeho manželkou sa začne v októbri

Nespravodlivý politický proces

Prijímanie úplatkov

Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

24.6.2024 (SITA.sk) - Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián Kučerka bude čeliť súdnemu procesu spolu so svojou manželkou Katarínou. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I, na 23. októbra súd vytýčil hlavné pojednávanie vo veci legalizácie výnosu z trestnej činnosti.Proces v tejto veci sa mal pôvodne začať už v apríli, sudca však hlavné pojednávanie neotvoril pre ospravedlnenie členov senátu a tiež nedodržanie lehoty na naštudovanie spisu obhajcom.Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Dôvodom je podľa expolicajta to, že na Slovensku čelí nespravodlivému politickému procesu.Kučerka naposledy začiatkom júna v inej trestnej veci uspel so žiadosťou o obnovu konania. Špecializovaný trestný súd konkrétne zrušil právoplatne uložený trest 10,5 roka väzenia a trest prepadnutia majetku, ktorý expolicajtovi v júli 2023 vymeral Najvyšší súd SR . Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť.Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky , ktorá sa týkala príbuzného podpredsedu parlamentu Petra Žigu Štefana Ž.V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade. Špecializovaný trestný súd mu v tejto súvislosti uložil trest 11 rokov väzenia, odvolací najvyšší súd neskôr z neho ubral šesť mesiacov.Pokiaľ ide o jeho manželku, generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v januári 2021 rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu jej funkcie prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava Dôvodom bolo, že čelila stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti formou spolupáchateľstva. Podľa medializovaných informácií vložila na svoj účet v decembri 2017 dar 350-tisíc eur. Následne si kúpila rodinný dom v hodnote 450-tisíc eur.