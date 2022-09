MFF Benátky: Zlatým levom ocenili All The Beauty and the Bloodshed

Zlatého leva, hlavnú cenu 79. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, získal v sobotu dokumentárny film "All The Beauty and the Bloodshed" americkej režisérky Laury Poitrasovej.





Tento film zachytáva umeleckú tvorbu a činnosť americkej fotografky Nan Goldinovej. Tá sa usilovala dosiahnuť vyvodenie zodpovednosti voči miliardárskej rodine Sacklerovcov za výrobu návykových liečiv, píše agentúra AFP. Spoločnosť Purdue Pharma patriaca tejto rodine vyrábala bolesť tlmiaci liek oxykodón, ktorý vyvoláva silnú závislosť.Cenu pre najlepšieho režiséra v sobotu v Benátkach získal Talian Luca Guadagnino za film Bones and All.Ako najlepšiu herečku ocenili Austrálčanku Cate Blanchetovú za film Tár režiséra Todda Fielda. Najlepším hercom sa stal Ír Collin Farrell za svoju úlohu vo filme The Banshees of Inisherin, ktorý režíroval Martin McDonagh. Britský dramatik a scenárista írskeho pôvodu McDonagh si za tento film odniesol ocenenie za najlepší scenár.Špeciálnu cenu poroty získala snímka No Bears, ktorú režíroval iránsky režisér Džafar Panáhí. Tento filmár ocenený mnohými medzinárodnými cenami bol v júli tohto roka spoločne s ďalšími dvoma iránskymi tvorcami poslaný do väzenia, pripomína AP.Celkovo 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu sa začal 31. augusta a končí sa 10. septembra, keď udelili aj hlavnú cenu - Zlatého leva. Predsedníčkou poroty bola americká herečka Julianne Mooreová.Tá v piatok spoločne s desiatkami ďalších umelcov usporiadala protestnú akciu na podporu zadržiavaných iránskych filmárov.