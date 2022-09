Princ Harry vyzdvihol neochvejný pôvab a dôstojnosť kráľovnej Alžbety II.

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Princ Harry , vojvoda zo Sussexu v prvom oficiálnom vyjadrení po úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II. , vyzdvihol „neochvejný pôvab a dôstojnosť" svojej starej mamy.V osobnom vyhlásení, ktoré v pondelok zverejnili na webstránke Archewell Harryho a jeho manželky Meghan, sa tiež vyjadril, že si uchováva všetky spoločne prežité chvíle „od najranejších detských spomienok" až po prvé stretnutie s ňou ako svojou vrchnou veliteľkou a prvé stretnutie kráľovnej s jeho manželkou a tiež to, keď prvý raz „objala svoje milované pravnúčatá".Harry sa pred dvoma rokmi vzdal postavenia v kráľovskej rodine a spolu s manželkou sa presťahoval do Spojených štátov. V sobotu sa spolu s Meghan pripojili k jeho bratovi, princovi Williamovi a jeho manželke Catherine a stretli sa so smútiacimi pred zámkom vo Windsore.