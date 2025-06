Mgr. Pavla Horáková: „Za pultom aj online. Farmaceut má vždy rovnakú zodpovednosť.“

Pavla, ste farmaceutka s praxou v kamennej lekárni aj online. Čo pre vás znamená rozdiel medzi týmito svetmi?

25.6.2025 (SITA.sk) - Farmaceut je často prvý, na koho sa ľudia obracajú, keď ich niečo bolí, keď si nie sú istí kombináciou liekov alebo keď hľadajú radu bez zbytočného čakania u lekára. A platí to aj vtedy, keď pomoc prichádza na diaľku. Mgr. Pavla Horáková z MojaLekáreň.sk denne komunikuje s pacientmi telefonicky, cez chat alebo e-mailom. Otvorene hovorí o tom, prečo si pod slovami "online poradenstvo" nemáme predstavovať anonymného chatbota, ale živého odborníka so zodpovednosťou aj empatiou.Z hľadiska zákona žiadny. Online aj offline som stále farmaceutka s magisterským vzdelaním, odbornou praxou a jasne danou zodpovednosťou. Mám rovnaké povinnosti ako kolegovia v kamenných lekárňach – sledujem možné interakcie liekov, posudzujem vhodnosť prípravkov, odporúčam, kedy je nutné navštíviť lekára. Len namiesto pultu mám počítač alebo telefón. Ale inak je to stále tá istá práca – pre zdravie pacienta.Viac, než by si mnohí mysleli. Ľudia si občas myslia, že online lekáreň je len "klikni a zaplať". Ale my v MojaLekáreň.sk poskytujeme plnohodnotné poradenstvo – riešime liekové interakcie, konzultujeme nejasnosti v súvislosti s liekmi, zdravotnými problémami. Denne za nami prichádzajú ľudia s konkrétnymi otázkami, aj takí, ktorí vo svojom okolí nemajú žiadnu kamennú lekáreň. A často ide o starších ľudí. Napríklad pani z jednej malej obce, kde lekáreň zrušili. Zostala bez možnosti opýtať sa na čokoľvek a samozrejme aj rýchlo nakúpiť. Tak volala k nám do online poradne. A potom znova a zas... A to je presne ten vzťah, ktorý medzi nami vzniká.Dá sa. A niekedy to môže byť dokonca jednoduchšie – online pacienti sa nám viac otvoria, majú čas a pokoj sa pýtať, môžeme s nimi problém prebrať detailnejšie. Keď vedia, že sa dovolajú skutočnej farmaceutke, nie anonymnému chatbotovi, začnú dôverovať. A keď im dobre poradíte, vracajú sa. Už vedia, že majú svojho farmaceuta, ktorého sa môžu opýtať – kedykoľvek a z pohodlia domova.Nie. Skôr naopak. V poradni komunikujeme s ľuďmi všetkých vekových kategórií – a často sú to práve seniori, ktorí mi hovoria, že im online lekáreň zmenila život. Nie každý má na dosah kamennú lekáreň, nie každý má silu ísť do mesta. Ale skoro každý má telefón. A aj tí, ktorí sa internetu trochu báli, si čoskoro zvyknú – keď zistia, že im niekto rozumie, vypočuje ich a poradí. Ľudia už pochopili, že to nie je len "internetový obchod s liekmi – krabičkami", ale skutočná lekáreň. S odborníkmi, ktorí sa riadia zákonmi, vyhláškami, majú lekárnickú etiku a nesú zodpovednosť. Farmaceut online má rovnaké vzdelanie, rovnaké skúšky, a často aj rovnakú každodennú rutinu ako kolega v kamennej lekárni. Sme tu pre pacientov úplne rovnako – len inou formou.Pretože je to pohodlné. Online lekárenstvo je moderné, efektívne a bezpečné. Môžete nakupovať aj konzultovať odkiaľkoľvek – z domu, z práce, z chalupy. Dostanete odbornú pomoc, bez toho, aby ste museli niekde čakať. A navyše – mnohé veci sa riešia lepšie písomne alebo telefonicky, keď na to máte pokoj. Nie je to buď–alebo. Online lekárenstvo je prirodzené rozšírenie toho, čo už farmaceuti robia dávno – len sa prispôsobilo dnešnej dobe.