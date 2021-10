MH Manažment pokračuje v odpredaji svojich podielov vo viacerých firmách, prebehne formou elektronických aukcií

Cenné papiere

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť MH Manažment pokračuje v postupnom odpredaji svojich podielov vo viacerých firmách. Podľa zverejnených informácií vyhlásila začiatkom októbra niekoľko verejných súťaží na predaj cenných papierov.V rámci nich predáva minoritné podiely spoločnosti, ktoré nadobudla prevodom cenných papierov od fyzických osôb do Fondu národného majetku. Celkovo ide o cenné papiere 16 podnikov, medzi nimi napríklad Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. alebo Julius Meinl Coffee Intl., a.s.Ako pre agentúru SITA spresnila marketingová manažérka štátnej firmy Denisa Rumanová, MH Manažment vlastní podiely rôzneho typu v asi 400 spoločnostiach a v súlade so stratégiou schválenou Ministerstvom hospodárstva SR plánuje odpredaj podielov tých z nich, v ktorých vlastní menšinový podiel a nemá žiadny vplyv na ich rozhodovanie. Aktuálny predaj sa uskutoční formou elektronických aukcií.„MH Manažment vlastní cenné papiere vo forme akcií a družstevných podielových listov v zaknihovanej aj listinnej podobe. Celkovo ide o viac ako 400 emitentov, z toho cca tri štvrtiny tvoria družstevné podielové listy," doplnila Rumanová s tým, že minoritné podiely so signifikantnou finančnou hodnotou vlastní štátna firma de facto iba v podnikoch SAD.MH Manžment ešte začiatkom septembra tohto roka ohlásil verejnú súťaž na odpredaj svojich menšinových podielov v troch spoločnostiach autobusovej dopravy. Ide o SAD Prievidza, SAD Humenné a SAD Dunajská Streda. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 29. októbra. Celkovo štátna firma disponuje podielmi v 17 podnikoch SAD. Postupne plánuje predávať aj ďalšie.„Príprava každej súťaže je časovo náročná (3 – 6 mesiacov), spustenie predaja podielov v ďalších SAD prebehne až v priebehu budúceho roka," skonštatovala Rumanová.MH Manažment je od roku 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jeho 100-percentným akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR. Hlavnou úlohou firmy je spravovanie majetkových podielov štátu vo viac ako 40 podnikoch.Patria sem napríklad 100-percentné podiely v spoločnostiach Dlhopis o.s.p., Poliklinika Tehelná v Bratislave a teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline, viac ako 80-percentný podiel v kúpeľoch Sliač, 75-percentný podiel v Burze cenných papierov a menej ako 50-percentných podielov v sedemnástich podnikoch SAD.