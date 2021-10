Opoziční starostovia kritizujú vládu pre čerpanie eurofondov, výziev je málo a ich žiadosti končia v koši

Chýbajú správne výzvy

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Primátori a starostovia, ktorí sú nominantami politických strán Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) , sú nespokojní s nedostatočným množstvom výziev na udelenie finančnej podpory z eurofondov.Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol starosta obce Dvory na Žitavou (okres Nové Zámky) Branislav Becík (Hlas-SD). Od ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) a ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) žiadajú možnosť diskusie o lepšej podpore regionálneho rozvoja.Starostovia z približne 50 až 60 obcí kritizujú najmä nedostatočné množstvo výziev na budovanie infraštruktúry, napríklad kanalizácie, vodovodov či kompostárne. Becík na tlačovej konferencii uviedol, že podujatie podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák pre agentúru SITA potvrdil, že združenie nemá s akciou nič spoločné.Becík na tlačovej konferencii uviedol, že mestá a obce majú v súčasnosti odložených množstvo projektov, na ktoré by chceli získať finančnú podporu, no Environmentálny fond či Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) nevyhlasujú výzvy, do ktorých by bolo možné projekty zaradiť.Podľa Becíka napríklad Environmentálny fond za jeden týždeň vyhodnotil 635 žiadostí spôsobom, že ich „hodil do koša“.„Do ukončenia fondov máme 22 mesiacov, čo sa týka prvého programovacieho obdobia. Žiadame preto ministerku Remišovú nech zverejní čísla a nech nám povie, koľko tam je ešte miliárd, koľko kilometrov kanalizácie sa z toho dá urobiť, koľko kilometrov pitnej vody či koľko kusov čističiek odpadových vôd sa dá vybudovať,“ povedal Becík. Od šéfov oboch rezortov očakáva, že ich prizvú za rokovací stôl.Starosta obce Vysoká pri Morave Dušan Dvoran (Smer-SD) kritizoval zaraďovanie niektorých lokalít medzi chránené územia. Podľa neho v dôsledku zaraďovania niektorých lokalít medzi chránené územia ľuďom hrozí, že budú platiť pokutu, ak napríklad stúpia na lúku mimo cyklistickej trasy.Starosta preto chce, aby sa v rámci chránených území budovali aj chodníky a náučné chodníky, po ktorých budú môcť ľudia chodiť. „Predsa nie je možné, aby na tom istom mieste, kadiaľ v minulosti prechádzala Železná opona, vznikla zelená opona nejakých zelených šialencov, talibancov alebo teroristov,“ prízvukoval Dvoran.Starosta obce Kravany Igor Gavalier (Smer-SD) dodal, že od novembra 2020, keď boli obci dodané finančné prostriedky na dokončenie kanalizácie, rok vybavuje rôzne záležitosti po úradoch, zatiaľ čo má obec podľa neho nezaplatené faktúry v hodnote 1,5 milióna eur.Kanalizácia v obci sa podľa neho buduje 17 rokov, z čoho viní napríklad zamestnancov Environmentálneho fondu, ktorí sú podľa neho v danej veci nekompetentní.