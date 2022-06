MHTH má najlacnejšie teplo v Bratislave a ponúka ho aj ďalším konečným spotrebiteľom

24.6.2022 (Webnoviny.sk) -MH Teplárenský holding (MHTH) ako najväčší subjekt na poli výroby a dodávky tepla na Slovensku chce ponúknuť svoje cenovo výhodné teplo aj ďalším konečným spotrebiteľom. V súčasnosti je zo sietí vo vlastníctve štátu v hlavnom meste zásobovaných viac ako 60-tisíc domácností, desiatky škôl, viacero zdravotníckych zariadení a objektov občianskej vybavenosti. Zároveň ¾ z týchto odoberateľov má teplo za výhodnejšiu cenu ako zvyšných 25 %. Toto je spôsobené tým, že časť mestských sekundárnych rozvodov je dnes v správe iných subjektov, ktoré ich majú v prenájme.V mestských častiach Bratislava Staré Mesto a Ružinov aktuálne hľadajú nového prevádzkovateľa svojich rozvodov buď z dôvodu nespokojnosti alebo končiacej nájomnej zmluvy so súčasnými prevádzkovateľmi zo skupiny Engie. V tejto súvislosti sa vedenie mestských častí obrátilo aj na MHTH, resp. bývalú Bratislavskú teplárenskú, so žiadosťou o ponuku stať sa dlhodobým partnerom – nájomcom rozvodov, ktorý okrem trvalo najnižšej ceny tepla zabezpečí aj ich rekonštrukciu. Rozvody v oboch častiach hlavného mesta majú viac ako 50 rokov."Ak by sme našu ponuku vyjadrili v konkrétnych číslach, potom dnes platí, žeako súčasná cena MHTH," vysvetľuje Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ MHTH. "Ak by sme dnes mali prenajaté sekundárne rozvody v Ružinove a v Starom Meste, tak po započítaní nevyhnutných nákladov na ich prevádzku a údržbu. Toto zníženie cien je možné dosiahnuť významnou úsporou nákladov vďaka synergickým efektom, ako aj odstránením dvojitého zisku. Súčasťou našej ponuky je aj trvalá garancia najnižšej ceny."Ponuka MHTH oslovila starostov aj poslancov oboch mestských častí. Zároveň vyprovokovala vedenie skupiny Engie na Slovensku k verejnému spochybňovaniu našej ponuky."Zástupca Engie svojimi výrokmi spochybňuje úmysel oboch mestských častí ako aj našej spoločnosti poskytnúť odberateľom nižšiu cenu tepla. Dokonca sa vyhráža miliónovými pokutami, ak by sa MHTH stal nájomcom rozvodov priamym hlasovaním miestneho zastupiteľstva. Aj predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla sa svojou argumentáciou nepriamo podujal obhajovať aktuálne vyššie ceny v Ružinove a Starom Meste s tým, že ak sekundárne rozvody preberie MHTH, tak ostatní odberatelia v Bratislave budú doplácať na nájom, prevádzku a investície v týchto mestských častiach. Systém spoločného zdieľania nákladov na teplo však považujeme za spravodlivý, solidárny a správny, čo je potvrdené dlhodobo najnižšou cenou nášho tepla v Bratislave," zdôraznil Červenka.Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o potreby jej obyvateľov. Z tohto pohľadu je zabezpečenie najnižšej ceny tepla a modernizácia tepelnej infraštruktúry prioritným záujmom, o ktorom môžu poslanci rozhodnúť svojím hlasovaním.Informačný servis