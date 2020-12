Miba darovala mestu Dolný Kubín 10 tisíc EUR na výsadbu stromovej aleje

O Miba Sinter Slovakia

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Až 38 kusov listnatých stromov vysadí mesto Dolný Kubín na nábreží rieky Oravy. Dreviny zabezpečilo mesto z finančného daru spoločnosti Miba Sinter Slovakia.povedal Vladimír Toman, konateľ Miba Sinter Slovakia Dolný Kubín. S výsadbou drevín začalo mesto Dolný Kubín už v druhej polovičke novembra. Nové stromy nahradia vyrúbané topole, ktoré muselo mesto odstrániť po veternej smršti.Finančnú podporu vo forme šeku za spoločnosť Miba Sinter Slovakia odovzdal Vladimír Toman, konateľ spoločnosti do rúk Jánovi Prílepkovi, primátorovi mesta Dolný Kubín.Dolný Kubín je výrobným podnikom v rámci divízie Miba Sinter, spoločnosti Miba AG. Rakúska spoločnosť pôsobí v Dolnom Kubíne od roku 1991. Podnik je najväčším spomedzi 30 závodov rakúskej spoločnosti. Spoločnosť sa zameriava na výrobu komponentov metódou práškovej metalurgie predovšetkým pre automobilový priemysel. Závod preinvestoval len od roku 2010 viac ako 95 mil.€ do infraštruktúry, výrobných priestorov, výrobných technológií, keď pribudli nové linky na výrobu súčiastok prevažne automobilového priemyslu, do motorov, prevodoviek, či iných častí osobných automobilov. V závode pracuje 770 zamestnancov.Informačný servis