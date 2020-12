Žilinku čaká náročné obdobie, podľa Via Iuris musí vrátiť prokuratúre dôveru verejnosti

Vyšetrenie závažných trestných činov

Temné obdobie by sa mohlo skončiť

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Maroša Žilinku čaká náročné obdobie. Musí sa snažiť prinavrátiť prokuratúre dôveru verejnosti, pretože tá je na neudržateľne nízkej úrovni a vedie až k spochybňovaniu inštitúcie prokuratúry ako takej.Musí tiež zabezpečiť dôkladné a efektívne vyšetrenie závažných trestných činov, z ktorých sú obvinení alebo podozriví viacerí verejní činitelia či iné verejne známe osoby.Organizácia Via Iuris tak reagovala na to, že parlament schválil vo štvrtok 3. decembra 132 hlasmi Žilinku za kandidáta na generálneho prokurátora. Stanovisko agentúre SITA zaslala Katarína Žitniaková z komunikácie Via Iuris. Žilinku musí ešte do funkcie vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.Podľa Via Iuris musí Žilinka zároveň prokuratúru stabilizovať aj smerom dovnútra a zabezpečiť jej bezproblémové fungovanie. Rovnako sa bude musieť postaviť čelom legislatívnym zmenám, ako napríklad vyvodzovaniu disciplinárnej zodpovednosti voči prokurátorom či pripravovanej súdnej mape.„Kandidátovi na post generálneho prokurátora držíme palce a veríme, že temné obdobie prokuratúry sa jeho nástupom do funkcie skončí a že verejnosť sa bude môcť spoľahnúť na to, že prokuratúra bude nekompromisným strážcom zákonnosti, ako jej to ukladá ústava a zákon,” doplnila Via Iuris.Organizácia pripomína, že Žilinka desiatky rokov pôsobí na prokuratúre a práve v súvislosti so svojou prácou mal byť aj so svojou rodinou obeťou vraždy.„Odvahu, odborné skúsenosti a pevné morálne zásady bude nový generálny prokurátor potrebovať aj pre očistu tejto inštitúcie,” tvrdí Via Iuris.