Michael Bublé nahráva nový album, dostane názov Love

Kanadský spevák Michael Bublé, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. októbra (TASR) – Kanadský spevák Michael Bublé nahráva nový album, bude v poradí desiatou štúdiovkou, ktorú vydá 16. novembra. Dostal názov Love a stane sa pravdepodobne najromantickejším Bublého počinom. K vypočutiu je teraz aj prvá ochutnávka v podobe singlu When I Fall In Love. TASR informovala Renáta Tomášová z vydavateľstva Warner Music.Michael Bublé sa vracia po dvoch rokoch mlčania, ktoré prežil v kruhu svojich najbližších. V roku 2016 bola jeho staršiemu synovi diagnostikovaná rakovina a spevák bol nútený zrušiť všetky svoje vystúpenia a venovať sa rodine. Našťastie liečba, ktorú podstúpil mladší Bublé, bola úspešná a synovi momentálne nič nehrozí. Spevák sa priznáva, že o návrate do štúdia najskôr vôbec neuvažoval, ale očividne jeho prežitky boli príliš silné, aby ostali len v ňom.zveril sa spevák ku chystanej nahrávke.Na novom albume Bublé znovu oživuje zlaté americké jazzové štandardy ako My Funny Valentine, When You're Smiling alebo I Only Have Eyes On You. Okrem starej klasiky tiež naspieval vlastnú pieseň Forever Now, kde naplno demonštruje svoje skladateľské nadanie. Bublé spolupracoval na albume Love so svojimi dlhodobými kolegami Davidom Fosterom a Jochemom van der Saagom. Spolu našli luxusné aranžmán, ktoré výborne doplňuje Bublého bohatý hlas.Michael Bublé (*9. 9. 1975, Burnaby) je kanadská popová superstar. Predal viac než 60 miliónov platní po celom svete, odohral stovky vypredaných koncertov, získal štyri prestížne ceny Grammy.