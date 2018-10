VIDEO:Jeden svet otvorí film o Sencovi, na festival príde aj T. Snyder

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 2. októbra (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý otvára témy slobody, demokracie a ľudských práv, odštartuje snímka Proces: Ruský štát vs. Oleg Sencov. Režisér filmu Askoľd Kurov, ktorý objektívom kamery sledoval súdny proces a prípad ukrajinského režiséra Olega Sencova, film osobne uvedie v Bratislave. Program 19. ročníka festivalu sa v hlavnom meste uskutoční od 11. do 16. októbra, v Košiciach od 15. do 18. októbra, následne poputuje do dvadsiatky slovenských miest.uviedol v utorok na tlačovej konferencii Braňo Tichý, riaditeľ organizácie Človek v ohrození, ktorá zastrešuje Jeden svet. Aktuálny ročník prinesie aj novú sekciu Uhol pohľadu. Tá mapuje prácu investigatívnych novinárov, ľudí, ktorí riskujú svoje životy a životy svojich blízkych, aby spoločnosti priniesli pravdivé informácie. Ako informoval Tichý, festival po prvý raz uvedie nový slovenský krátky film Osudy slobody, ktorý mladý režisér Jakub Šuvada venoval zavraždenému novinárovi Kuciakovi. Na príbehoch v minulosti zakázaných umelcov ilustruje, že sloboda je v tvorbe umelca či žurnalistu najdôležitejšou podmienkou.Festivalový program je rozdelený do šiestich sekcií. Hlavná súťažná sekcia Slovensko a Česko za ľudské práva ponúkne 18 nových slovenských a českých dokumentov uplynulého roka, ktoré sa zaoberajú závažnými aktuálnymi spoločenskými témami. O víťazovi rozhodne medzinárodná porota v zložení - slovenská režisérka a producentka Iveta Grófová, britský režisér a producent Mike Chamberlain a český režisér a pedagóg Václav Kadrnka. Sekcia Hrdinovia a hrdinky má ukázať silu angažovaného jednotlivca. Kultové snímky, ktoré riešia dejinné okamihy, prinesie sekcia Máte právo vedieť. Slepá škvrna odhalí fenomény, ktoré sú okolo nás, napriek tomu ich nevidíme.doplnila riaditeľka Jedného sveta, režisérka a aktivistka Diana Fabiánová s tým, že po filmoch s naliehavými témami budú nasledovať diskusie. Sekcia Jeden svet deťom ponúkne populárno-vzdelávacie filmy pre školákov rovnako spojené s diskusiami.potvrdil Tichý s tým, že svetoznámy spisovateľ, historik, profesor na Yalovej univerzite, špecializujúci sa na dejiny strednej a východnej Európy a holokaust výborne zapadá do témy festivalu - "kam sa posúvame ako západná civilizácia, aký priestor majú ľudia, ktorí prinášajú správy do priestoru zahltenom fakeami a misinformáciami". Medzi festivalovými hosťami je aj na Oscara nominovaný španielsky filmár a novinár Carlos Bosch. Eva Umlauf, ktorá sa narodila v pracovnom tábore v Novákoch, neskôr jej rodinu spolu s ňou deportovali do Osvienčimu, predstaví svoju novú knihu Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči. Svoju knižnú novinku Slon na Zemplíne uvedie tiež Andrej Bán.Jeden svet ponúkne počas šiestich dní v Bratislave 67 zahraničných a domácich filmov, väčšina z nich bude mať Slovensku premiéru. Filmovú nádielku doplní vyše 20 sprievodných podujatí, medzi nimi diskusie s tvorcami a odborníkmi, workshopy, masterclassy, ale aj stand-up vystúpenie britskej komičky, herečky a moderátorky Kate Smurthwaite.povedala pre TASR Fabiánová.