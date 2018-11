Michael Douglas

Získal popularitu v televíznom seriáli V uliciach San Francisca (1972 - 1977), kde v rokoch 1972 až 1976 stvárňoval policajného inšpektora Stevea Kellera. V roku 1975 produkoval adaptáciu románu Kena Keseyho Prelet nad kukučím hniezdom v réžii Miloša Formana. Snímka s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe získala päť Oscarov, vrátane trofeje pre najlepší film.



Známy je aj vďaka účinkovaniu vo filme Wall Street (1987), ktorý mu v roku 1988 vyniesol druhého Oscara a tiež prvý Zlatý glóbus.



Zahral si aj v snímkach Osudová príťažlivosť (1987), Vojna Roseovcov (1989), Základný inštinkt (1992), Voľný pád (1993), Škandalózne odhalenie (1994), Americký prezident (1995), Lovci levov (1996), Hra (1997), Skvelí chlapci (2000), Nepovedz ani slovo (2001), Wall Street: Peniaze nikdy nespia (2010), Skrat (2011), Lepšie teraz ako nikdy (2014), Ant Man (2015), V utajení (2017) či Ant-Man a Wasp (2018).



Za herecký výkon v televíznom filme Liberace (2013) si na konto pripísal cenu Primetime Emmy i druhý Zlatý glóbus. V roku 2004 mu Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA) udelila cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. novembra (WebNoviny.sk) - Americký herec a producent Michael Douglas má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.Sedemdesiatštyriročného rodáka z New Brunswick v New Jersey na utorkovej slávnosti sprevádzali jeho manželka Catherine Zeta-Jones, syn Cameron a otec Kirk Douglas.Na odhalení hviezdy, ktorú umelec získal po takmer 50 rokoch v zábavnom priemysle, sa tiež zúčastnili herci Eric McCormack, Andy García a filmár Peyton Reed.Douglas pri slávnostnom odhalení poďakoval svojmu 101-ročnému otcovi, ktorý má tiež na chodníku slávy svoju hviezdu."Otec, veľmi to pre mňa znamená, že si tu dnes so mnou. Ďakujem ti za rady, inšpiráciu a poviem to jednoducho a od srdca. Som veľmi hrdý na to, že môžem byť tvojím synom," povedal dojatý herec.Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.