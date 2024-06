Michaela Zamari: Túto knihu doteraz splácam!

Nepísaná dohoda znie jasne – Nič od toho nečakaj!

26.6.2024 (SITA.sk) - Ak sa o niekom povie, že je produktívny autor, rozhodne treba spomenúť. Obľúbená slovenská autorka koncom roka 2023 vydala iskrivý príbeh, ktorý sa stal bestsellerom, a s príchodom horúcich dní prinášas najdlhším názvom v jej autorskej histórii -Kniha zaujala verejnosť už pred vydaním a opäť vystrelila v rebríčkoch, preto je naozaj ťažké nič od knihy nečakať. Talentovaná autorka čitateľom sľubuje témy ako sebaúcta, humor, šteklivá intimita či všadeprítomnú lásku a s vervou sa zavenovala aj téme duševné zdravie. Michaela Zamari je známa aj pre romanticko-šteklivé príbehy akoči, dobrodružné romány zo série, pre autorský duetči knihomoľskú jednohubku. Zostala verná svojej povesti a cestovateľskej vášni, preto sa aj v jej najnovšom počine môžeme tešiť na rozmanité destinácie. Hlavní hrdinovia tentoraz prebrázdia, malebné zákutiaa čiIde o jubilejný pätnásty titul od úspešnej autorky. V čom je tento román iný ako jeho štrnásť mladších súrodencov? "Okrem toho, že sa v ňom cestuje azda najviac zo všetkých mojich kníh, príbeh obsahuje aj viac intimity, ktorá je úzko prepojená s dejom. K tomu som ešte do príbehu zakomponovala tému duševného zdravia, čo bol pre mňa ťažký oriešok a poriadne som sa pri písaní vytrápila. Zároveň verím, že všetka drina stála za to. Celkovo je toto moja najdrahšia kniha, psychicky aj finančne. Nielen kvôli oriezke, ktorá si všetkých získala nad moje očakávania. Vlastne, keďže som kvôli autenticite minulý rok cestovala do mnohých lokácií, tak po zrátaní všetkých nákladov môžem povedať, že túto knihu doteraz splácam. A neľutujem to!" Novinkuuž nájdete v každom dobrom kníhkupectve a rozhodne je to pastva pre oči.Ona má už po krk bizarných stretnutí cez zoznamovacie aplikácie, on sa ide pár mesiacov po svadbe rozvádzať.Stretli sa v čase, keď sú obaja vyčerpaní zo znižovania nárokov, prispôsobovania sa druhým a zanedbávania vlastných potrieb. Dve umelecké duše, ktoré nutne potrebujú reštart!Len oni dvaja, úprimnosť a obojstranné potešenie.Po jednej vyčerpávajúco krásnej noci im napadne, že by mohli víkendy stráviť opäť v posteli. Akurát izby sa môžu nachádzať v iných krajinách.Ceny nízkonákladových leteckých spoločností ešte nikdy neboli také lákavé.Dvaja tvrdohlavci, zopár vnútorných démonov a niekoľko európskych destinácií.Informačný servis