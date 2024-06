Zabezpečenie systémov protivzdušnej obrany trvá dlho, podľa Kaliňáka však Slovensko nesmie podpísať nevýhodnú zmluvu

Aktuálne sú štyri ponuky

Dočasný systém protivzdušnej obrany

26.6.2024 (SITA.sk) - Zabezpečenie systémov protivzdušnej obrany trvá dlhšie než by malo, no Slovenská republika nesmie podpísať nevýhodnú zmluvu. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) a spresnil, že rokovania o systémoch protivzdušnej obrany sú vo svojej najintenzívnejšej fáze.Do úvahy podľa neho aktuálne pripadajú štyri ponuky, pričom dve z toho sú izraelské, jedna nórsko-americká a jedna taliansko-francúzska.„Teraz sme vo fáze, keď všetky ponuky porovnávame, hľadáme prípadné kombinácie, pretože každý zo systémov je založený na inom princípe, hoci majú zhruba rovnaké dosahy od 20 do 160 km, ale rakety sú na inom princípe,“ priblížil minister a vysvetlil, že niektoré sú na princípe vzduch-vzduch, čo znamená, že ide o lietadlové protiletecké rakety, a iné systémy sú zase postavené na princípe zem-vzduch.„Všetky tieto kombinácie, výhody, nevýhody, možnosť použitia aj na stíhačkách F-16, to sú otázky, ktoré si zodpovedáme. Trvá to dlhšie, no ne je možné podpísať nevýhodnú zmluvu,“ uviedol Kaliňák a dodal, že medzičasom sa z 15 percent zapojenia domáceho priemyslu stalo 20 percent, a teda prichádzajú čoraz lepšie podmienky, ktorým sa chce rezort prispôsobiť.Ako ďalej šéf rezortu obrany priblížil, dodávky systémov vybraných ponúk vychádzajú na roky 2025 až po 2028. Minister informoval, že sa rokuje aj o dočasnom systéme protivzdušnej obrany a rezort sa bude snažiť nájsť možnosti čo najrýchlejšieho spustenia rotačného princípu. Ide teda o to, aby Slovensko dostalo protilietadlový systém ako náhradu za to, čo predchádzajúca vláda darovala Ukrajine.„Do toho momentu tu potrebujeme mať nejaký systém od spojencov. Niečo malé, veľmi krátkeho doletu má šancu prísť už onedlho a budeme postupne tlačiť na spojencov, aby sme mohli túto situáciu ďalej rozvinúť,“ informoval minister s tým, že by sa to mohlo podariť v najbližších týždňoch.„Čo nie je však dohodnuté, to ešte neplatí. Pracujeme na tom intenzívne. Akonáhle sa niečo odohrá, tak budeme o tom informovať,“ uzavrel minister obrany.