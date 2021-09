Michal Čajkovský mení v KHL dres, bude hrať za Sibir

Tretí klub v KHL

V tejto sezóne zatiaľ bez bodu

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský po viacročnom pôsobení v klube Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Dinamo Moskva opúšťa hlavné mesto Ruska.Moskovčania 29-ročného beka vymenili do konkurenčného mužstva Sibir Novosibirsk , v ktorom bratislavský rodák podpísal zmluvu na dva roky. Informácie priniesli weby oboch klubov KHL.Čajkovského čaká pôsobenie v treťom klube nadnárodnej KHL. Od novembra 2016 do leta 2018 hral za Jekaterinburg , v úvode ročníka 2018/2019 to skúšal za morom a v AHL si pripísal 23 štartov za Charlotte.Po návrate do Ruska zamieril do Moskvy v Diname strávil závere ročníka 2018/2019 aj nasledujúce dve sezóny. V aktuálnej edícii KHL za Dinamo absolvoval dve stretnutia bez bodového zisku.Medzi seniormi hral v minulosti v Európe aj za Slovan Bratislava Spartu Praha , v zámorí si okrem AHL vyskúšal aj ECHL.Čajkovský reprezentoval Slovensko na ZOH 2018 v Pjongčangu aj na MS v rokoch 2017, 2018 a 2019.