Greifovi nevyšiel debut v La Lige podľa predstáv, tréner RCD Mallorca chce dať Slovákovi ďalšie šance

Veľmi ťažký zápas

Tri prehry a bezgólová remíza

Greif potrebuje dostávať šance

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prvých šesť zápasov novej sezóny v španielskej futbalovej La Lige odchytal za tím RCD Mallorca fomáci gólman Manolo Reina . Až v tom siedmom dal tréner Luis García, možno aj pod dojmom vysokej prehry s Realom Madrid (1:6), šancu ukázať sa Slovákovi Dominikovi Greifovi. Dvadsaťštyriročný člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie však nezažil debut podľa predstáv. Hráči Osasuny Pamplona ho až trikrát prekonali, pričom gól v podaní Javiera Martíneza z 88. min bol víťazný a znamenal triumf 3:2."Ak máte pred sebou prvý zápas v novom prostredí, ani len nepomyslíte na to, že trikrát inkasujete. Som rád, že mám za sebou premiéru v španielskej lige a ešte pred domácimi fanúšikmi, ale som smutný z výsledku," uviedol Dominik Greif na oficiálnom webe RCD Mallorca.Greifa mrzí, že v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodca Miguel Ángel Ortíz napokon neumožnil kopať jeho tímu jedenástku po faule obrancu hostí Unaia Garcíu. Proti bol systém VAR, ktorý preukázal, že faulu predchádzalo postavenie mimo hry domáceho hráča."Veľmi ťažký zápas, v druhom polčase na nás všetkých doľahla únava z tepla. V závere sme z penalty mohli vyrovnať, ale potom úradoval VAR. A keď ten príde do hry, nikdy neviete, ako sa to skončí," doplnil Greif.Nováčik z Baleárskych ostrovov vstúpil do sezóny remízou a dvoma víťazstvami, lenže potom nasledovali tri prehry a jedna bezgólová remíza. Priebežne sa tím so Slovákmi Greifom a stopérom Martinom Valjentom nachádza na dvanástej priečke tabuľky."Dostávame sa do komplikovanej situácie, ale nechcem hovoriť o postavení v tabuľke. Stále to je len o jednom konkrétnom zápase, ktorý nám práve nevyšiel. Vedeli sme, že počas tejto sezóny budeme veľa trpieť, ale som presvedčený, že sa zomkneme a už v najbližšom zápase budeme útočiť na víťazstvo," nabáda tréner Luis García.Kormidelník RCD Mallorca sa vyjadril aj na adresu Greifa. "Podpísali sme ho a potrebuje dostávať šance. Myslím si, že mal chytať v tomto zápase a nič viac k tomu nepoviem. Ak sa zvíťazí, máte dobrú náladu, ak nie, potom čakáte vysvetlenie. Žiaľ, Greif mal smolu v tom, že s nami nemohol absolvovať prípravné obdobie," dodal Luis García na klubovom webe.Greif začiatkom júla podpísal s RCD Mallorca zmluvu na päť sezón. Brankárskou jednotkou tohto tímu v uplynulej sezóne bol 36-ročný Španiel Manolo Reina, ktorý v druhej najvyššej súťaži odchytal 39 zo 42 zápasov a celkovo si pripísal 3510 minút.Mallorca aj jeho zásluhou skončila v LaLige 2 na druhej priečke za Espanyolom Barcelona a vybojovala si priamy postup do najvyššej súťaže.