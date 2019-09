Michal Vajdička končí ako riaditeľ činohry SND

Bratislava 3. septembra - Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala odvolal k utorku z funkcie riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku. Dôvodom má byť nezvládnutie jeho manažérskych povinností. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka divadla Izabela Pažítková.





Nezvládnutie manažérskych povinností bolo podľa jej slov riešené opakovanými upozorneniami na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Na základe kontroly v divadle mali byť zistené ďalšie závažné nedostatky.„V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa Činohry SND bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení, z toho viacero bez uvedenia relevantných zákonných dôvodov,“ uvádza sa v stanovisku SND. To mali kritizovať návštevníci a poškodzovalo to dobré meno SND. Vajdičkov odchod podľa SND neohrozí prípravu plánovaných premiér.Šéfom činohry bol od januára 2018, dovtedy post zastával Roman Polák. Do funkcie ho vymenoval vtedajší šéf SND Marián Chudovský, po jeho odvolaní divadlo dočasne viedol. Spôsob výberu nového šéfa SND Antalu kritizoval. Nepáčilo sa mu, že nevzišiel z konkurzu. Vajdička ako režisér spolupracoval s viacerými slovenskými a českými divadlami. SND poukazuje, že jeho umeleckú odbornosť a profesionálnu stránku nikdy nespochybnilo.