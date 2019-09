V Británii oznámili užší výber na Bookerovu cenu 2019

Na archívnej snímke víťaz Bookerovej ceny za literatúru George Saunders, 17. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Do užšieho výberu na tohtoročnú britskú Bookerovu cenu postúpili aj britský spisovateľ Salman Rushdie a kanadská autorka Margaret Atwoodová, ktorí v minulosti už toto prestížne literárne ocenenie získali. Informovala o tom v utorok stanica BBC.Šesticu finalistov tohtoročnej Bookerovej ceny dopĺňajú Bernardine Evaristová, Chigozie Obioma, Elif Shafaková a americká prozaička Lucy Ellmannová.Atwoodová do užšieho výberu postúpila s románom The Testaments, ktorý je pokračovaním známeho Príbehu služobníčky, ktorý sa dočkal aj filmového a seriálového spracovania. Rushdie sa do finále dostal s románom Quichotte. Atwoodová Bookerovu cenu získala v roku 2000, Rushdie sa jej laureátom stal v roku 1981.Víťaza tohtoročnej ceny vyhlásia 14. októbra.Bookerova cena sa udeľuje od roku 1969 a jej prvým laureátom bol anglický spisovateľ Percy Howard Newby. Do roku 2013 sa o ňu mohol uchádzať len prozaik či prozaička narodený v Británii alebo v niektorej z britských kolónií.V roku 2014 bola cena rozšírená a môže ju získať každý román pôvodne napísaný v angličtine. Môžu ju tak dostať aj Američania, ktorí dovtedy takúto možnosť nemali.