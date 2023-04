Michalovčania doma zdolali Košičanov a znížili stav série na 1:2, Pollock v závere nevyužil obrovskú šancu (foto)

Michalovčania sa musia poučiť z chýb

5.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti klubu HK Dukla Ingema Michalovce využili domáce prostredie a v utorňajšom treťom dueli semifinále play-off slovenskej extraligy 2022/2023 zdolali hráčov HC Košice 3:2.Znížili stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:2 na zápasy. Vedenie klubu zo Zemplína ešte pred stretnutím potvrdilo predĺženie zmluvy s trénerom Petrom Kúdelkom do konca sezóny 2023/2024.Michalovčania viedli po dvoch tretinách 2:0, skóre zápasu otvoril v 13. minúte Peter Bjalončík a v 28. minúte zvýšil náskok domácich kanadský obranca Tariq Hammond vo vlastnom oslabení. V 44. minúte strelil kontaktný gól hostí fínsky útočník Joona Jääskeläinen, no v 52. minúte obnovil dvojgólový náskok "líšok" Roman Žitný v presilovej hre.O necelú minútu neskôr zdramatizoval duel Patrik Lamper gólom na 2:3 a v 59. minúte mohli "oceliari" vyrovnať stav. Kanadský útočník Brett Pollock však nepremenil nariadené trestné strieľanie."Záver bol veľmi ťažký z niekoľkých dôvodov, ktoré si musíme podrobne rozobrať na videu. Víťazstvo je tá najväčšia vzpruha, lebo keby to bolo 0:3 na zápasy, tak je to úplne iná séria. Stále však žijeme a musíme sa poučiť z chýb, ktorých tam bolo veľa. Som presvedčený o tom, že vieme hrať lepšie, jednoduchšie a viac s rozumom, aby sme súpera nepúšťali do vyložených šancí," zhodnotil zápas Kúdelka vo videu na webe RTVS.Jeho zverenci sa v stredajšom štvrtom súboji v Michalovciach pokúsia vyrovnať stav série, kým Košičania zabojujú o postupové mečbaly.Lepšie ako prvým semifinálovým triumfom nemohol Kúdelka osláviť predĺženie zmluvy."Sme nesmierne radi, že mladý, perspektívny a dravý tréner, akým Peter je, bude pokračovať na Zemplíne aj v sezóne 2023/2024. Peťo nás počas celej sezóny svojím zanietením a tvrdou prácou presviedčal o svojich profesných aj ľudských kvalitách a nášmu tímu dal ako hlavný tréner charakter i hernú tvár. Veríme, že pre Duklu je tou správnou cestou aj do budúcnosti," uviedol športový manažér Dukly Marek Mašlonka na klubovom fejsbúku.Víťazi základnej časti Košičania nevyužili príležitosť rozhodnúť o postupe do finále ešte v Michalovciach, séria sa tak v sobotu vráti do Košíc na piaty zápas."V prvých 40 minútach sme nehrali dobre. Súperi hrali s väčšou intenzitou, mali väčší hlad po víťazstve a boli odhodlaní, vďaka čomu zvíťazili. V tretej tretine sme sa zobudili, ale to už bolo neskoro," skonštatoval kouč Dan Ceman.