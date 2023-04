NHL: Tatar prispel asistenciou k triumfu New Jersey nad Pittsburghom 5:1

Tomáš Tatar prispel k triumfu New Jersey v nočnom zápase zámorskej NHL. Slovenský hokejista zaznamenal asistenciu v zápase s Pittsburghom (5:1) a na konte má v tejto sezóne 43 bodov za 17 gólov a 26 asistencií. Hetrikom sa blysol jeho spoluhráč Dawson Mercer. Colorado si vďaka víťazstvu na ľade San Jose 4:3 po predĺžení zabezpečilo v Západnej konferencii postup do play off.





Slovenský útočník 14 minút a 11 sekúnd, na bránku vyslal jednu strelu. Brankár Vítek Vaněček mal 22 úspešných zákrokov a vo svojom 50. zápase v sezóne zaknihoval 31. víťazstvo. Mercer sa vo veku 21 rokov a 159 dní stal štvrtým hráčom v histórii Devils, ktorý dosiahol hetrik do veku 21 rokov. Pred ním sa to podarilo Jackovi Hughesovi (21 rokov, 196 dní), Scottovi Gomezovi (20 rokov, 3 dni) a Bobbymu Holíkovi (21 rokov, 283 dní).Avalanche potiahol k triumfu Nathan MacKinnon, zaznamenal dva góly a asistenciu. Prvýkrát v kariére dosiahol hranicu 100 bodov za 36 gólov a 64 asistencií. Stý bod v ročníku zaznamenal v 4. minúte predĺženia, keď sa dostal do samostatného úniku a strelou prekonal domáceho brankára Kaapa Kähkönena. Colorado sa dostalo s 98 bodmi na čelo Centrálnej divízie, ale rovnaký počet bodov má aj druhý Dallas a tretia Minnesota, oba tímy majú však na svojom konte o zápas viac.Florida zdolala Buffalo 2:1 a posunula sa na pozíciu prvej divokej karty vo Východnej konferencii. Panthers natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy, ich góly zaznamenali Aaron Ekblad a Matthew Tkachuk.Toronto zdolalo Columbus 4:2, dvoma gólmi sa blysol Zach Aston-Reese. Prekonal brankára Jeta Greavesa, ktorý nastúpil v profilige na svoj prvý zápas a vykryl 46 striel. Vytvoril nový klubový rekord v počte zákrokov v debutovom zápase.Darilo sa aj ďalšiemu brankárovi. Ville Husso z Detroitu po návrate po zranení chytil všetkých 24 striel hráčov Montrealu a zaznamenal štvrté čisté konto v sezóne a siedme v kariére. "Červené krídla" zvíťazili 5:0.

NHL - výsledky:



Carolina - Ottawa 3:2 pp, Florida - Buffalo 2:1, Montreal - Detroit 0:5, New Jersey - Pittsburgh 5:1, Toronto - Columbus 4:2, Nashville - Vegas 3:2 pp, St. Louis - Philadelphia 4:2, Calgary - Chicago 3:4, Vancouver - Seattle 2:5, Los Angeles - Edmonton 1:3, San Jose - Colorado 3:4 pp



Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado