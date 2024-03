Michalovčania nezaváhali ani na zvolenskom ľade, HK Poprad sa v sérii s Nitrou ujal vedenia (video)

Mierne poľavenie

Výhra nátlakovým hokejom

Nedisciplinovanosť

Nové talenty

25.3.2024 (SITA.sk) - Prvé dva tímy po základnej časti hokejovej extraligy majú za sebou tretie semifinálové stretnutia a u súperov dosiahli víťazstvá. Kým víťaz dlhodobej súťaže HK Poprad triumfoval v Nitre 2:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujal vedenia 2:1 na zápasy, hráči Michaloviec aj do tretice zdolali Zvolenčanov a po víťazstve 6:2 ich už len jeden triumf delí od postupu do semifinále.Zemplínčania podobne ako v dvoch dueloch na domácom ľade mali aj u súpera prevahu, ktorú korunovali gólmi. Prvé tri presné zásahy dosiahli v presilovkách a v druhej polovici stretnutia kontrolovali priebeh. V závere druhej časti síce mierne poľavili a dvakrát inkasovali, do tretej tretiny však vstupovali s náskokom dvoch presných zásahov. Tretí štvrťfinálový triumf potvrdili ďalšími dvoma gólmi.„Mali sme dobrý vstup do zápasu, využili sme presilovky, pridali aj ďalšie góly. Mrzia ma však chyby za stavu 4:0 pre nás, tie by sa nemali stávať. Napriek tomu sme šli za víťazstvom a záver sme si postrážili. Teší má výhra, chceme už v pondelok sériu ukončiť,“ zhodnotil po súboji tréner michalovského tímu Tomek Valtonen podľa klubového facebooku.Michalovský útočník Dávid Buc , autor dvoch presných zásahov, doplnil: „Potešili ma góly, ale dôležité je víťazstvo. Mali sme slušný začiatok, využili sme presilovku a dali sme v nej hneď dva góly a následne sme hru počas celého zápasu kontrolovali. Hráme aktívny hokej, napádame a z toho pramenia šance a padajú nám aj góly. Vyhrávame nátlakovým hokejom a máme v tíme skúsených hráčov, ktorí vedia podržať puk a v správnej chvíli nahrať. Padalo nám to aj počas sezóny, dávali sme dosť gólov a pokračujeme v tom ďalej.“Hokejistom Zvolena v závere základnej časti ušla priama miestenky do štvrťfinále, do ktorého sa napokon dostali cez kvalifikáciu. V nej museli na postup tvrdo bojovať s Liptovským Mikulášom . Medzi osmičkou najlepších domácich tímov sa im nedarí podľa predstáv. V troch súbojoch skórovali zatiaľ iba trikrát a inkasovali až 16 gólov.„Herný plán, ktorý sme mali, bol veľmi rýchlo naštrbený, avšak hlavne našou nedisciplinovanosťou. Rýchlo sme sa dostali do straty o dva góly, potom až o štyri. Hrali sme netrpezlivo, zbrklo v defenzíve aj ofenzíve. Súper z toho ťažil a bol veľmi silný a koncentrovaný. Náskok, ktorý si vytvoril, už nemal problém si postrážiť,“ komentoval nedeľňajšiu domácu prehru tréner Norbert Javorčík , ktorý pri kormidle nahradil odvolaného kouča Jamieho Russella.Hokejisti Popradu v druhom štvrťfinálovom súboji v domácom prostredí prehrali s Nitrou a v nedeľu to „corgoňom" oplatili. Triumfovali 2:0 a čistým kontom sa prezentoval brankár Filip Belányi , ktorý nahradil zraneného Ádama Vaya „V búrlivej atmosfére sme predviedli disciplinovaný, taktický a zodpovedný výkon. Základný kameň postavil brankár dôležitým zákrokom v závere, keď chytil čistú šancu. Menší ľad v Nitre nám vyhovuje. Viac vynikli naše taktické zámery, nepúšťali sme domácich do nebezpečných situácií," uviedol popradský asistent trénera Ján Šimko v prenose JOJ Šport Domáci Antonín Stavjaňa bol sklamaný. „Výsledok hovorí za všetko. Keď nedáte, tak veľmi ťažko môžete pomýšľať na víťazstvo. Hostia trochu pohli so zostavou, ale iné nebolo veľa. Hovorím, že tréner brankárov v reprezentácii Janko Lašák by mohol chodiť s nami, pretože mi mu objavujeme neustále nové talenty," uviedol skúsený český kouč a nepriamo tým tiež vyzdvihol výkon hosťujúceho gólmana Belányiho.Štvrté zápasy v Nitre a vo Zvolene sú na programe v pondelok o 18.00 h.